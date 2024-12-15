Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли более 400 военных в Курской области - РИА Новости, 15.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:53 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/vsu-1989304018.html
ВСУ за сутки потеряли более 400 военных в Курской области
ВСУ за сутки потеряли более 400 военных в Курской области - РИА Новости, 15.12.2024
ВСУ за сутки потеряли более 400 военных в Курской области
ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 400 военнослужащих, танк, две БМП, пять украинцев сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T13:53
2024-12-15T13:53
специальная военная операция на украине
россия
курская область
сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 400 военнослужащих, танк, две БМП, пять украинцев сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили свыше 400 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, три артиллерийских орудия и 10 минометов. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 40 860 военнослужащих, 241 танк, 180 боевых машин пехоты, 125 бронетранспортеров, 1256 боевых бронированных машин, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.
https://ria.ru/20241215/sever-1989069560.html
россия
курская область
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b4cbd6d04c0ae57c12fe0fc14e44c1ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, США, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли более 400 военных в Курской области

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 400 военнослужащих под Курском

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 400 военнослужащих, танк, две БМП, пять украинцев сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили свыше 400 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, три артиллерийских орудия и 10 минометов. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 40 860 военнослужащих, 241 танк, 180 боевых машин пехоты, 125 бронетранспортеров, 1256 боевых бронированных машин, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.
Работа артиллерии в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
"Хирургическая работа". Чем российские бойцы удивили ВСУ в Курской области
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСШАВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала