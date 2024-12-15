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ВСУ за сутки потеряли более 400 военных в Курской области

ВСУ за сутки потеряли более 400 военных в Курской области - РИА Новости, 15.12.2024

ВСУ за сутки потеряли более 400 военных в Курской области

ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 400 военнослужащих, танк, две БМП, пять украинцев сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T13:53

2024-12-15T13:53

2024-12-15T13:53

специальная военная операция на украине

россия

курская область

сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 400 военнослужащих, танк, две БМП, пять украинцев сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили свыше 400 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, три артиллерийских орудия и 10 минометов. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 40 860 военнослужащих, 241 танк, 180 боевых машин пехоты, 125 бронетранспортеров, 1256 боевых бронированных машин, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.

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курская область

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россия, курская область, сша, вооруженные силы украины