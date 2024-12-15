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Подразделения "Днепра" уничтожили склад боеприпасов и станцию РЭБ ВСУ - РИА Новости, 15.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/vsu-1989295973.html
Подразделения "Днепра" уничтожили склад боеприпасов и станцию РЭБ ВСУ
Подразделения "Днепра" уничтожили склад боеприпасов и станцию РЭБ ВСУ - РИА Новости, 15.12.2024
Подразделения "Днепра" уничтожили склад боеприпасов и станцию РЭБ ВСУ
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили склад боеприпасов и станцию РЭБ, украинские войска потеряли за сутки более 70 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T12:23
2024-12-15T12:23
специальная военная операция на украине
запорожская область
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили склад боеприпасов и станцию РЭБ, украинские войска потеряли за сутки более 70 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой, тяжелой механизированной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малая Токмачка и Новопавловка Запорожской области. "Потери ВСУ составили свыше 70 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США и 152-мм орудие Д-20. Уничтожен склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988725771.html
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запорожская область, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Днепра" уничтожили склад боеприпасов и станцию РЭБ ВСУ

Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила склад боеприпасов и станцию РЭБ ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили склад боеприпасов и станцию РЭБ, украинские войска потеряли за сутки более 70 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой, тяжелой механизированной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малая Токмачка и Новопавловка Запорожской области.
"Потери ВСУ составили свыше 70 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США и 152-мм орудие Д-20. Уничтожен склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.
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Морпехи уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра
12 декабря, 05:07
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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