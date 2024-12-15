https://ria.ru/20241215/vsu-1989295973.html

Подразделения "Днепра" уничтожили склад боеприпасов и станцию РЭБ ВСУ

Подразделения "Днепра" уничтожили склад боеприпасов и станцию РЭБ ВСУ - РИА Новости, 15.12.2024

Подразделения "Днепра" уничтожили склад боеприпасов и станцию РЭБ ВСУ

Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили склад боеприпасов и станцию РЭБ, украинские войска потеряли за сутки более 70 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T12:23

2024-12-15T12:23

2024-12-15T12:23

специальная военная операция на украине

запорожская область

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили склад боеприпасов и станцию РЭБ, украинские войска потеряли за сутки более 70 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой, тяжелой механизированной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малая Токмачка и Новопавловка Запорожской области. "Потери ВСУ составили свыше 70 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США и 152-мм орудие Д-20. Уничтожен склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988725771.html

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запорожская область, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)