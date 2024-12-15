https://ria.ru/20241215/vsu-1989295973.html
Подразделения "Днепра" уничтожили склад боеприпасов и станцию РЭБ ВСУ
Подразделения "Днепра" уничтожили склад боеприпасов и станцию РЭБ ВСУ - РИА Новости, 15.12.2024
Подразделения "Днепра" уничтожили склад боеприпасов и станцию РЭБ ВСУ
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили склад боеприпасов и станцию РЭБ, украинские войска потеряли за сутки более 70 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T12:23
2024-12-15T12:23
2024-12-15T12:23
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили склад боеприпасов и станцию РЭБ, украинские войска потеряли за сутки более 70 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой, тяжелой механизированной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малая Токмачка и Новопавловка Запорожской области. "Потери ВСУ составили свыше 70 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США и 152-мм орудие Д-20. Уничтожен склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.
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запорожская область, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Днепра" уничтожили склад боеприпасов и станцию РЭБ ВСУ
Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила склад боеприпасов и станцию РЭБ ВСУ