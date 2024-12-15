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ВСУ потеряли до 400 военнослужащих в зоне действия группировки "Юг"

ВСУ потеряли до 400 военнослужащих в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 15.12.2024

ВСУ потеряли до 400 военнослужащих в зоне действия группировки "Юг"

Подразделения "Южной" группировки войск отразили две атаки, ВСУ потеряли за сутки до 400 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T12:13

2024-12-15T12:13

2024-12-15T12:16

специальная военная операция на украине

киев

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск отразили две атаки, ВСУ потеряли за сутки до 400 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Дачное и Курахово ДНР, отразили две контратаки штурмовых групп противника."Потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании", - говорится в сводке министерства.

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киев, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)