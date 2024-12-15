https://ria.ru/20241215/vsu-1989295239.html
ВСУ потеряли до 400 военнослужащих в зоне действия группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 400 военнослужащих в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 15.12.2024
ВСУ потеряли до 400 военнослужащих в зоне действия группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск отразили две атаки, ВСУ потеряли за сутки до 400 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T12:13
2024-12-15T12:13
2024-12-15T12:16
специальная военная операция на украине
киев
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск отразили две атаки, ВСУ потеряли за сутки до 400 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Дачное и Курахово ДНР, отразили две контратаки штурмовых групп противника."Потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20241215/sever-1989069560.html
киев
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b4cbd6d04c0ae57c12fe0fc14e44c1ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 400 военнослужащих в зоне действия группировки "Юг"
Подразделения группировки "Юг" за сутки отразили две атаки ВСУ