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ВСУ потеряли до 400 военнослужащих в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 15.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:13 15.12.2024 (обновлено: 12:16 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/vsu-1989295239.html
ВСУ потеряли до 400 военнослужащих в зоне действия группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 400 военнослужащих в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 15.12.2024
ВСУ потеряли до 400 военнослужащих в зоне действия группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск отразили две атаки, ВСУ потеряли за сутки до 400 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T12:13
2024-12-15T12:16
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск отразили две атаки, ВСУ потеряли за сутки до 400 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Дачное и Курахово ДНР, отразили две контратаки штурмовых групп противника."Потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20241215/sever-1989069560.html
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киев, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 400 военнослужащих в зоне действия группировки "Юг"

Подразделения группировки "Юг" за сутки отразили две атаки ВСУ

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск отразили две атаки, ВСУ потеряли за сутки до 400 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Дачное и Курахово ДНР, отразили две контратаки штурмовых групп противника.
"Потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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