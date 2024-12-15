https://ria.ru/20241215/vsu-1989287000.html
Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 15.12.2024
Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки
Украинская армия за день провела 44 обстрела левобережья Днепра Херсонской области, ударам ствольной артиллерии подверглись 9 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T09:58
2024-12-15T09:58
2024-12-15T09:58
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 15 дек - РИА Новости. Украинская армия за день провела 44 обстрела левобережья Днепра Херсонской области, ударам ствольной артиллерии подверглись 9 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток ВСУ нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 24 артиллерийских удара. Еще 20 обстрелов со стороны украинской армии были произведены ночью. Под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Солонцы, Голая Пристань, Таврийск, Каиры, Малая Лепетиха, Каховка, Алешки, Казачьи Лагеря.
https://ria.ru/20241215/naemniki-1989071431.html
днепр (город)
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днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ за сутки нанесли 43 артиллерийских удара по левобережью Херсонской области