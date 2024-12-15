https://ria.ru/20241215/vsu-1989287000.html

Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки

Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 15.12.2024

Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки

Украинская армия за день провела 44 обстрела левобережья Днепра Херсонской области, ударам ствольной артиллерии подверглись 9 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T09:58

2024-12-15T09:58

2024-12-15T09:58

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892963474_0:0:2529:1424_1920x0_80_0_0_ba7a5576b90a54c4af7ea0fc909b133e.jpg

ГЕНИЧЕСК, 15 дек - РИА Новости. Украинская армия за день провела 44 обстрела левобережья Днепра Херсонской области, ударам ствольной артиллерии подверглись 9 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток ВСУ нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 24 артиллерийских удара. Еще 20 обстрелов со стороны украинской армии были произведены ночью. Под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Солонцы, Голая Пристань, Таврийск, Каиры, Малая Лепетиха, Каховка, Алешки, Казачьи Лагеря.

https://ria.ru/20241215/naemniki-1989071431.html

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины