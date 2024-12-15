https://ria.ru/20241215/vsu-1989285754.html

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 15.12.2024

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами

Украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за шесть часов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T09:37

2024-12-15T09:37

2024-12-15T09:37

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

стирол

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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за шесть часов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 02.00 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров... 04.55 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 08.00 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале ведомства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241214/vojska-1989267966.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, стирол