https://ria.ru/20241215/vostok-1989294810.html

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 15.12.2024

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Украинские подразделения за сутки потеряли до 155 военнослужащих, САУ Caesar производства Франции и РСЗО "Партизан" в зоне действия группировки "Восток",... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T12:07

2024-12-15T12:07

2024-12-15T12:25

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Украинские подразделения за сутки потеряли до 155 военнослужащих, САУ Caesar производства Франции и РСЗО "Партизан" в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Темировка, Запорожской области, Времевка и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции и 80-миллиметровую установку реактивной системы залпового огня "Партизан", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241215/prodazha-1989274539.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины