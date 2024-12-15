https://ria.ru/20241215/vostok-1989294810.html
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 15.12.2024
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Украинские подразделения за сутки потеряли до 155 военнослужащих, САУ Caesar производства Франции и РСЗО "Партизан" в зоне действия группировки "Восток",... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T12:07
2024-12-15T12:07
2024-12-15T12:25
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Украинские подразделения за сутки потеряли до 155 военнослужащих, САУ Caesar производства Франции и РСЗО "Партизан" в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Темировка, Запорожской области, Времевка и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции и 80-миллиметровую установку реактивной системы залпового огня "Партизан", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241215/prodazha-1989274539.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения "Востока" отразили четыре контратаки ВСУ в зоне СВО