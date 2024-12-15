https://ria.ru/20241215/volodin-1989288719.html

Володин призвал сохранять память о погибших журналистах

Володин призвал сохранять память о погибших журналистах - РИА Новости, 15.12.2024

Володин призвал сохранять память о погибших журналистах

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что важно сохранить память о журналистах, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, его... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T10:22

2024-12-15T10:22

2024-12-15T10:22

общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что важно сохранить память о журналистах, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, его слова приводятся на сайте Госдумы. День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечается в воскресенье. "Всегда будем помнить о журналистах, операторах, фотокорреспондентах, всех представителях средств массовой информации, которые, исполняя свой служебный долг, отдали жизнь ради того, чтобы люди знали правду, получали объективную и достоверную информацию о происходящих событиях", — сказал Володин. Он отметил, что важно делать все необходимое для сохранения памяти о них.

https://ria.ru/20241215/melitopol-1989286806.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, вячеслав володин, госдума рф