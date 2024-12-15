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Володин призвал сохранять память о погибших журналистах - РИА Новости, 15.12.2024
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10:22 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/volodin-1989288719.html
Володин призвал сохранять память о погибших журналистах
Володин призвал сохранять память о погибших журналистах - РИА Новости, 15.12.2024
Володин призвал сохранять память о погибших журналистах
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что важно сохранить память о журналистах, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, его... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T10:22
2024-12-15T10:22
общество
вячеслав володин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что важно сохранить память о журналистах, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, его слова приводятся на сайте Госдумы. День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечается в воскресенье. "Всегда будем помнить о журналистах, операторах, фотокорреспондентах, всех представителях средств массовой информации, которые, исполняя свой служебный долг, отдали жизнь ради того, чтобы люди знали правду, получали объективную и достоверную информацию о происходящих событиях", — сказал Володин. Он отметил, что важно делать все необходимое для сохранения памяти о них.
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общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин призвал сохранять память о погибших журналистах

Володин призвал сохранять память о журналистах, погибших, исполняя обязанности

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что важно сохранить память о журналистах, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, его слова приводятся на сайте Госдумы.
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечается в воскресенье.
«
"Всегда будем помнить о журналистах, операторах, фотокорреспондентах, всех представителях средств массовой информации, которые, исполняя свой служебный долг, отдали жизнь ради того, чтобы люди знали правду, получали объективную и достоверную информацию о происходящих событиях", — сказал Володин.
Он отметил, что важно делать все необходимое для сохранения памяти о них.
В Мелитополе почтили память журналистов, погибших в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
В Мелитополе почтили память журналистов, погибших в зоне СВО
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ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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