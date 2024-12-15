https://ria.ru/20241215/vengriya-1989279196.html

В Венгрии заявили, что значительная часть мира хочет новый порядок

В Венгрии заявили, что значительная часть мира хочет новый порядок - РИА Новости, 15.12.2024

В Венгрии заявили, что значительная часть мира хочет новый порядок

Значительная часть мира хочет нового порядка без доминирования США, страны БРИКС добились успеха в построении нового мироустройства, но оно невозможно без... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T06:56

2024-12-15T06:56

2024-12-15T06:56

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БУДАПЕШТ, 15 дек - РИА Новости. Значительная часть мира хочет нового порядка без доминирования США, страны БРИКС добились успеха в построении нового мироустройства, но оно невозможно без России, которую Запад стремится уничтожить, заявил председатель Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер. "В мировой ситуации надо видеть не только войну. Значительная часть мира хочет нового мирового порядка. Мира, в котором правит не одна Америка, а который строится на равноправном и взаимном сотрудничестве стран. Этот год здесь показал прогресс. Китай, Россия и страны БРИКС сделали огромный шаг вперед в установлении нового мирового порядка. Однако новый еще не победил старый. Не исключено также, что в мире будут действовать две системы", - сказал Тюрмер на праздновании 35-летия создания Венгерской рабочей партии. По его словам, такой новый мировой порядок не может быть создан без России, а текущий конфликт на Украине является "полноценной войной западного мира против России". "Запад сегодня пытается уничтожить Россию. Но Запад хочет уничтожить и всё остальное, что не такое, как они. Если они нанесут поражение России, то нанесут поражение и всем нам. Нам, кто хочет нового миропорядка... Мы с Россией. Будущее Европы и нас зависит также от того, примет ли Запад реалии и найдет ли компромисс с Россией", - отметил Тюрмер. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности. Ранее Орбан назвал саммит БРИКС в Казани саммитом стран восточного мира с мощной экономикой. Он заявлял, что Азия станет определяющим центром мира на десятилетия, если не на столетия, объединения БРИКС и ШОС закладывают основы под формирующийся новый миропорядок. Венгерская рабочая партия неоднократно проводила митинги против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине под давлением ЕС и НАТО и в поддержку ориентированной на мир политики венгерского правительства. Тюрмер неоднократно публиковал статьи, посвященные современным российско-венгерским отношениям, в которых подчеркивал, что Россия является для Венгрии не только одной из целей "открытия на Восток" но и путем к новому мировому порядку, который должен строиться на равноправной основе, а не на разделении на более и менее привилегированные страны, как предлагает Запад.

https://ria.ru/20241213/vengriya-1989043969.html

https://ria.ru/20241212/orban-1988929564.html

https://ria.ru/20241211/putin-1988639810.html

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в мире, россия, венгрия, украина, виктор орбан, брикс, шос, евросоюз