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На Украине введут новые графики отключений света - РИА Новости, 15.12.2024
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13:16 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/ukrenergo-1989300742.html
На Украине введут новые графики отключений света
На Украине введут новые графики отключений света - РИА Новости, 15.12.2024
На Украине введут новые графики отключений света
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" введет с понедельника, 16 декабря, новые унифицированные графики отключений электроснабжения по всем регионам... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T13:16
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" введет с понедельника, 16 декабря, новые унифицированные графики отключений электроснабжения по всем регионам страны, сообщил в воскресенье генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко. Согласно его данным, в новых графиках все шесть групп отключений электричества теперь будут разделены на 12 подгрупп, что позволит энергетикам отключать свет только половине группы, а не всей сразу. Как отметили в ДТЭК, новые унифицированные графики отключений света станут едиными для всех регионов страны и начнут действовать с ближайшего понедельника. "Новый подход позволяет обеспечить 56 часов со светом в течение недели для каждой очереди, по сравнению с 38 часами в предыдущих версиях графиков", - уточнил Коваленко в социальной сети Facebook*. Он добавил, что также изменится основное временное распределение - вместо часов отключения будут рассчитываться в получасовых интервалах. Теперь подход становится более гибким в вопросе количества отключенных потребителей, резюмировал он.*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России
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россия, дтэк, укрэнерго, украина, в мире
Россия, ДТЭК, Укрэнерго, Украина, В мире
На Украине введут новые графики отключений света

"Укрэнерго" 16 декабря введет новые унифицированные графики отключений света

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" введет с понедельника, 16 декабря, новые унифицированные графики отключений электроснабжения по всем регионам страны, сообщил в воскресенье генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.
Согласно его данным, в новых графиках все шесть групп отключений электричества теперь будут разделены на 12 подгрупп, что позволит энергетикам отключать свет только половине группы, а не всей сразу. Как отметили в ДТЭК, новые унифицированные графики отключений света станут едиными для всех регионов страны и начнут действовать с ближайшего понедельника.
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"Новый подход позволяет обеспечить 56 часов со светом в течение недели для каждой очереди, по сравнению с 38 часами в предыдущих версиях графиков", - уточнил Коваленко в социальной сети Facebook*.
Он добавил, что также изменится основное временное распределение - вместо часов отключения будут рассчитываться в получасовых интервалах. Теперь подход становится более гибким в вопросе количества отключенных потребителей, резюмировал он.
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