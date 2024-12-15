https://ria.ru/20241215/ugol-1989327393.html

Новак сделал прогноз по добыче угля в России в следующем году

Новак сделал прогноз по добыче угля в России в следующем году - РИА Новости, 15.12.2024

Новак сделал прогноз по добыче угля в России в следующем году

Добыча угля в России в 2024 году будет на 1% ниже, чем в 2023 году, в 2025 году планируется выйти на такой же показатель, сообщил вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T18:40

2024-12-15T18:40

2024-12-15T18:49

экономика

цены на нефть

россия

александр новак

русский уголь

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КЕМЕРОВО, 15 дек - РИА Новости. Добыча угля в России в 2024 году будет на 1% ниже, чем в 2023 году, в 2025 году планируется выйти на такой же показатель, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "В целом могу сказать, что уровень добычи (угля - ред.) в этом году у нас ожидается примерно на 1% ниже, чем в 2023 году, в следующем году мы планируем выйти на такой же показатель", - сказал Новак журналистам. Вице-премьер уточнил, что объем вывоза угля из Кемеровской области в восточном направлении в 2024 году ожидается в районе 54,1 миллиона тонн, что соответствует показателям 2023 года."У нас будет увеличиваться (поставка угля - ред.) для внутреннего рынка, а также будет обеспечиваться возможность вывоза этой продукции на экспорт", - добавил он.

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, александр новак, русский уголь