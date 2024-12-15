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Новак сделал прогноз по добыче угля в России в следующем году - РИА Новости, 15.12.2024
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18:40 15.12.2024 (обновлено: 18:49 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/ugol-1989327393.html
Новак сделал прогноз по добыче угля в России в следующем году
Новак сделал прогноз по добыче угля в России в следующем году - РИА Новости, 15.12.2024
Новак сделал прогноз по добыче угля в России в следующем году
Добыча угля в России в 2024 году будет на 1% ниже, чем в 2023 году, в 2025 году планируется выйти на такой же показатель, сообщил вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T18:40
2024-12-15T18:49
экономика
цены на нефть
россия
александр новак
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КЕМЕРОВО, 15 дек - РИА Новости. Добыча угля в России в 2024 году будет на 1% ниже, чем в 2023 году, в 2025 году планируется выйти на такой же показатель, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "В целом могу сказать, что уровень добычи (угля - ред.) в этом году у нас ожидается примерно на 1% ниже, чем в 2023 году, в следующем году мы планируем выйти на такой же показатель", - сказал Новак журналистам. Вице-премьер уточнил, что объем вывоза угля из Кемеровской области в восточном направлении в 2024 году ожидается в районе 54,1 миллиона тонн, что соответствует показателям 2023 года."У нас будет увеличиваться (поставка угля - ред.) для внутреннего рынка, а также будет обеспечиваться возможность вывоза этой продукции на экспорт", - добавил он.
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экономика, цены на нефть, россия, александр новак, русский уголь
Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак, Русский уголь
Новак сделал прогноз по добыче угля в России в следующем году

Новак: добыча угля в России в 2024 году будет на процент ниже, чем в 2023 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВагоноопрокидыватель в угольном терминале
Вагоноопрокидыватель в угольном терминале - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вагоноопрокидыватель в угольном терминале. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 15 дек - РИА Новости. Добыча угля в России в 2024 году будет на 1% ниже, чем в 2023 году, в 2025 году планируется выйти на такой же показатель, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В целом могу сказать, что уровень добычи (угля - ред.) в этом году у нас ожидается примерно на 1% ниже, чем в 2023 году, в следующем году мы планируем выйти на такой же показатель", - сказал Новак журналистам.
Вице-премьер уточнил, что объем вывоза угля из Кемеровской области в восточном направлении в 2024 году ожидается в районе 54,1 миллиона тонн, что соответствует показателям 2023 года.
«
"У нас будет увеличиваться (поставка угля - ред.) для внутреннего рынка, а также будет обеспечиваться возможность вывоза этой продукции на экспорт", - добавил он.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияАлександр НовакРусский уголь
 
 
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