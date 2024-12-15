https://ria.ru/20241215/udar-1989301664.html

ВС России нанесли два удара по объекту в Харькове

ВС России нанесли два удара по объекту в Харькове - РИА Новости, 15.12.2024

ВС России нанесли два удара по объекту в Харькове

Российские военные нанесли удары по Харькову в ответ на атаку украинских БПЛА по Грозному, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T13:32

2024-12-15T13:32

2024-12-15T16:28

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по Харькову в ответ на атаку украинских БПЛА по Грозному, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Сегодня же я передал оперативные данные, собранные нашими бойцами-разведчиками, о расположении большого количества укрофашистов", — написал он.Затем российские ВКС нанесли два удара "Искандером" по расположению украинских десантников в Харькове, уничтожив около 200 боевиков.Кадыров подчеркнул, что в ответ на любую попытку атаковать "наши цели" последуют более точные и более жесткие удары возмездия.Он добавил, что в следующий раз, если киевскому режиму "придет мысль ударить беспилотниками по Чеченской Республике", то будут нанесены ответные избирательные поражения мест скопления личного состава ВСУ. При этом глава региона пообещал, что последствия этих ударов будут во много раз страшнее, отметив наличие большого количества данных об украинских военных объектах.Сегодня Кадыров сообщил, что три беспилотника утром атаковали Грозный, два из них сбили один упал на территории ОМОНа "АХМАТ-Грозный" Управления Росгвардии по Чеченской Республике, жертв и пострадавших нет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьков, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины