https://ria.ru/20241215/turtsiya-1989309790.html

Турция донесла до США свою цель по ликвидации РПК в Сирии

Турция донесла до США свою цель по ликвидации РПК в Сирии - РИА Новости, 15.12.2024

Турция донесла до США свою цель по ликвидации РПК в Сирии

Турция донесла до США свою цель - ликвидировать Рабочую партию Курдистана (РПК, запрещена в Турции) в Сирии, ожидает от Вашингтона "пересмотра позиции", заявил... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T15:02

2024-12-15T15:02

2024-12-15T15:36

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АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Турция донесла до США свою цель - ликвидировать Рабочую партию Курдистана (РПК, запрещена в Турции) в Сирии, ожидает от Вашингтона "пересмотра позиции", заявил турецкий министр национальной обороны Яшар Гюлер. "Ни сирийский народ, ни новая администрация, ни мы не позволим террористической организации PПK/YPG действовать в одиночку и открывать для себя пространство. Нашим приоритетом является ликвидация террористической организации PПK/YPG. Мы ясно и четко выразили это нашим американским друзьям. Мы ожидаем, что они пересмотрят свои позиции", - приводит слова министра газета Star. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241214/erdogan-1989205874.html

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