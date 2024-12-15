Турция донесла до США свою цель по ликвидации РПК в Сирии
Глава МО Турции: Анкара донесла до Вашингтона свою цель по ликвидации РПК
© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Турция донесла до США свою цель - ликвидировать Рабочую партию Курдистана (РПК, запрещена в Турции) в Сирии, ожидает от Вашингтона "пересмотра позиции", заявил турецкий министр национальной обороны Яшар Гюлер.
"Ни сирийский народ, ни новая администрация, ни мы не позволим террористической организации PПK/YPG действовать в одиночку и открывать для себя пространство. Нашим приоритетом является ликвидация террористической организации PПK/YPG. Мы ясно и четко выразили это нашим американским друзьям. Мы ожидаем, что они пересмотрят свои позиции", - приводит слова министра газета Star.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.