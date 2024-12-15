Рейтинг@Mail.ru
Турция донесла до США свою цель по ликвидации РПК в Сирии - РИА Новости, 15.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 15.12.2024 (обновлено: 15:36 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/turtsiya-1989309790.html
Турция донесла до США свою цель по ликвидации РПК в Сирии
Турция донесла до США свою цель по ликвидации РПК в Сирии - РИА Новости, 15.12.2024
Турция донесла до США свою цель по ликвидации РПК в Сирии
Турция донесла до США свою цель - ликвидировать Рабочую партию Курдистана (РПК, запрещена в Турции) в Сирии, ожидает от Вашингтона "пересмотра позиции", заявил... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T15:02
2024-12-15T15:36
в мире
россия
москва
башар асад
яшар гюлер
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983538261_0:250:2753:1798_1920x0_80_0_0_ffcad33b7dfbb4be9f5c5d8e2563da19.jpg
АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Турция донесла до США свою цель - ликвидировать Рабочую партию Курдистана (РПК, запрещена в Турции) в Сирии, ожидает от Вашингтона "пересмотра позиции", заявил турецкий министр национальной обороны Яшар Гюлер. "Ни сирийский народ, ни новая администрация, ни мы не позволим террористической организации PПK/YPG действовать в одиночку и открывать для себя пространство. Нашим приоритетом является ликвидация террористической организации PПK/YPG. Мы ясно и четко выразили это нашим американским друзьям. Мы ожидаем, что они пересмотрят свои позиции", - приводит слова министра газета Star. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241214/erdogan-1989205874.html
https://ria.ru/20241214/turtsiya-1989182514.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983538261_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0c5195696d38b30445335af53fb15cb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, башар асад, яшар гюлер, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Башар Асад, Яшар Гюлер, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Турция донесла до США свою цель по ликвидации РПК в Сирии

Глава МО Турции: Анкара донесла до Вашингтона свою цель по ликвидации РПК

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Турция донесла до США свою цель - ликвидировать Рабочую партию Курдистана (РПК, запрещена в Турции) в Сирии, ожидает от Вашингтона "пересмотра позиции", заявил турецкий министр национальной обороны Яшар Гюлер.
"Ни сирийский народ, ни новая администрация, ни мы не позволим террористической организации PПK/YPG действовать в одиночку и открывать для себя пространство. Нашим приоритетом является ликвидация террористической организации PПK/YPG. Мы ясно и четко выразили это нашим американским друзьям. Мы ожидаем, что они пересмотрят свои позиции", - приводит слова министра газета Star.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
В Турции опровергли сообщения о планах Эрдогана присоединить города в Сирии
14 декабря, 14:43
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
СМИ узнали о новом приказе Генштабу Турции из-за сирийских курдов и Израиля
14 декабря, 08:41
 
В миреРоссияМоскваБашар АсадЯшар ГюлерОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала