https://ria.ru/20241215/turtsija-1989347480.html

Турция рассчитывает на контакты с Ираном и Россией по Сирии

Турция рассчитывает на контакты с Ираном и Россией по Сирии - РИА Новости, 15.12.2024

Турция рассчитывает на контакты с Ираном и Россией по Сирии

Турция рассчитывает контактировать с Ираном и Россией в новом периоде в Сирии для решения проблем, заявил глава МИД Хакан Фидан. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T23:39

2024-12-15T23:39

2024-12-15T23:39

в мире

россия

москва

хакан фидан

башар асад

обострение ситуации в сирии — 2024

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АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Турция рассчитывает контактировать с Ираном и Россией в новом периоде в Сирии для решения проблем, заявил глава МИД Хакан Фидан. "В новом периоде мы будем разговаривать и с Ираном, и с Россией, и постараемся решить проблемы таким образом, чтобы это было выгодно обеим сторонам, без конфликтов", - заявил Фидан в интервью телеканалу Al Arabiya. По словам министра, он не считает, что Тегеран и Москва пойдут на обострение ситуации в Сирии. "Я не думаю, что Иран или Россия пойдут на это. Иран и Россия - две страны с высокоразвитыми механизмами принятия решений. Они видят данные, поступающие с мест, необходимо как можно скорее адаптироваться к новой эпохе и продолжать", - сказал Фидан. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241208/turtsija-1987995950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, москва, хакан фидан, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024