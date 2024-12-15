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Турция рассчитывает на контакты с Ираном и Россией по Сирии - РИА Новости, 15.12.2024
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23:39 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/turtsija-1989347480.html
Турция рассчитывает на контакты с Ираном и Россией по Сирии
Турция рассчитывает на контакты с Ираном и Россией по Сирии - РИА Новости, 15.12.2024
Турция рассчитывает на контакты с Ираном и Россией по Сирии
Турция рассчитывает контактировать с Ираном и Россией в новом периоде в Сирии для решения проблем, заявил глава МИД Хакан Фидан. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T23:39
2024-12-15T23:39
в мире
россия
москва
хакан фидан
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
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АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Турция рассчитывает контактировать с Ираном и Россией в новом периоде в Сирии для решения проблем, заявил глава МИД Хакан Фидан. "В новом периоде мы будем разговаривать и с Ираном, и с Россией, и постараемся решить проблемы таким образом, чтобы это было выгодно обеим сторонам, без конфликтов", - заявил Фидан в интервью телеканалу Al Arabiya. По словам министра, он не считает, что Тегеран и Москва пойдут на обострение ситуации в Сирии. "Я не думаю, что Иран или Россия пойдут на это. Иран и Россия - две страны с высокоразвитыми механизмами принятия решений. Они видят данные, поступающие с мест, необходимо как можно скорее адаптироваться к новой эпохе и продолжать", - сказал Фидан. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241208/turtsija-1987995950.html
https://ria.ru/20241213/turtsiya-1989159865.html
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в мире, россия, москва, хакан фидан, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Хакан Фидан, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Турция рассчитывает на контакты с Ираном и Россией по Сирии

Фидан: Турция рассчитывает на контакт с Ираном и Россией в новом периоде в Сирии

© AP Photo / Hussein MallaСитуация в Дамаске
Ситуация в Дамаске - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Ситуация в Дамаске. Архивное фото
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АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Турция рассчитывает контактировать с Ираном и Россией в новом периоде в Сирии для решения проблем, заявил глава МИД Хакан Фидан.
«
"В новом периоде мы будем разговаривать и с Ираном, и с Россией, и постараемся решить проблемы таким образом, чтобы это было выгодно обеим сторонам, без конфликтов", - заявил Фидан в интервью телеканалу Al Arabiya.
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По словам министра, он не считает, что Тегеран и Москва пойдут на обострение ситуации в Сирии.
«
"Я не думаю, что Иран или Россия пойдут на это. Иран и Россия - две страны с высокоразвитыми механизмами принятия решений. Они видят данные, поступающие с мест, необходимо как можно скорее адаптироваться к новой эпохе и продолжать", - сказал Фидан.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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В миреРоссияМоскваХакан ФиданБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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