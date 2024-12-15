https://ria.ru/20241215/turtsija-1989313608.html

Турция запретила погрузку товаров из своих портов для отправки в Израиль

Турция запретила погрузку товаров из своих портов для отправки в Израиль - РИА Новости, 15.12.2024

Турция запретила погрузку товаров из своих портов для отправки в Израиль

Погрузка товаров из турецких портов для отправки в Израиль запрещена, заявило министерство торговли Турции, комментируя ряд утверждений о том, что судам,... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T16:00

2024-12-15T16:00

2024-12-15T16:00

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АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Погрузка товаров из турецких портов для отправки в Израиль запрещена, заявило министерство торговли Турции, комментируя ряд утверждений о том, что судам, перевозящим грузы в Израиль, намеренно разрешали причаливать в турецких портах и вывозить грузы из Турции в Израиль. "Заявлено, что из турецких портов не разрешается грузить товары для отправки в Израиль. Также было подчеркнуто, что Турция использует во внешней торговле около 13 тысяч различных товаров и примерно 8,3 миллиона контейнеров в год, и что импорт израильской продукции не только из Израиля, но и из третьих стран в Турцию запрещен", - приводит заявление министерства турецкая газета Star. Турецкое ведомство также прокомментировало утверждения о том, что торговля между Турцией и Израилем все еще продолжается. "Было подчеркнуто, что после 2 мая не было ни импорта, ни экспорта в Израиль, и что в данных Туркстат (статическое ведомство Турции) не было торговли с Израилем с мая", - отметил минторг страны. В мае стало известно, что Турция полностью прекратила все торговые отношения с Израилем. Решение будет отменено только после обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, подчеркнули в министерстве торговли Турции. При этом за весь прошлый год объем импорта Турцией израильских товаров составил 1,6 миллиарда долларов, или 0,45% от всего турецкого импорта. Экспорт достиг 5,4 миллиарда долларов, 2,13% от всех поставок. Таким образом, Турции остановка торговли будет обходиться в 450 миллионов долларов ежемесячно, а Израилю - в 133 миллиона.

https://ria.ru/20241113/turtsija-1983518724.html

https://ria.ru/20240509/turtsiya-1944978866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, израиль, турция, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024