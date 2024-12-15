Турция запретила погрузку товаров из своих портов для отправки в Израиль
Турция заявила о запрете погрузка товаров из своих портов для отправки в Израиль
© Фото : Светлана СалтановаТурецкий порт
© Фото : Светлана Салтанова
Турецкий порт. Архивное фото
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АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Погрузка товаров из турецких портов для отправки в Израиль запрещена, заявило министерство торговли Турции, комментируя ряд утверждений о том, что судам, перевозящим грузы в Израиль, намеренно разрешали причаливать в турецких портах и вывозить грузы из Турции в Израиль.
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"Заявлено, что из турецких портов не разрешается грузить товары для отправки в Израиль. Также было подчеркнуто, что Турция использует во внешней торговле около 13 тысяч различных товаров и примерно 8,3 миллиона контейнеров в год, и что импорт израильской продукции не только из Израиля, но и из третьих стран в Турцию запрещен", - приводит заявление министерства турецкая газета Star.
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Турецкое ведомство также прокомментировало утверждения о том, что торговля между Турцией и Израилем все еще продолжается.
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"Было подчеркнуто, что после 2 мая не было ни импорта, ни экспорта в Израиль, и что в данных Туркстат (статическое ведомство Турции) не было торговли с Израилем с мая", - отметил минторг страны.
В мае стало известно, что Турция полностью прекратила все торговые отношения с Израилем. Решение будет отменено только после обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, подчеркнули в министерстве торговли Турции.
При этом за весь прошлый год объем импорта Турцией израильских товаров составил 1,6 миллиарда долларов, или 0,45% от всего турецкого импорта. Экспорт достиг 5,4 миллиарда долларов, 2,13% от всех поставок. Таким образом, Турции остановка торговли будет обходиться в 450 миллионов долларов ежемесячно, а Израилю - в 133 миллиона.