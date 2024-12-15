Рейтинг@Mail.ru
Турция запретила погрузку товаров из своих портов для отправки в Израиль - РИА Новости, 15.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/turtsija-1989313608.html
Турция запретила погрузку товаров из своих портов для отправки в Израиль
Турция запретила погрузку товаров из своих портов для отправки в Израиль - РИА Новости, 15.12.2024
Турция запретила погрузку товаров из своих портов для отправки в Израиль
Погрузка товаров из турецких портов для отправки в Израиль запрещена, заявило министерство торговли Турции, комментируя ряд утверждений о том, что судам,... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T16:00
2024-12-15T16:00
цены на нефть
израиль
турция
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155580/29/1555802936_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b9c2eedc504cc48087afea4ea2242db3.jpg
АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Погрузка товаров из турецких портов для отправки в Израиль запрещена, заявило министерство торговли Турции, комментируя ряд утверждений о том, что судам, перевозящим грузы в Израиль, намеренно разрешали причаливать в турецких портах и вывозить грузы из Турции в Израиль. "Заявлено, что из турецких портов не разрешается грузить товары для отправки в Израиль. Также было подчеркнуто, что Турция использует во внешней торговле около 13 тысяч различных товаров и примерно 8,3 миллиона контейнеров в год, и что импорт израильской продукции не только из Израиля, но и из третьих стран в Турцию запрещен", - приводит заявление министерства турецкая газета Star. Турецкое ведомство также прокомментировало утверждения о том, что торговля между Турцией и Израилем все еще продолжается. "Было подчеркнуто, что после 2 мая не было ни импорта, ни экспорта в Израиль, и что в данных Туркстат (статическое ведомство Турции) не было торговли с Израилем с мая", - отметил минторг страны. В мае стало известно, что Турция полностью прекратила все торговые отношения с Израилем. Решение будет отменено только после обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, подчеркнули в министерстве торговли Турции. При этом за весь прошлый год объем импорта Турцией израильских товаров составил 1,6 миллиарда долларов, или 0,45% от всего турецкого импорта. Экспорт достиг 5,4 миллиарда долларов, 2,13% от всех поставок. Таким образом, Турции остановка торговли будет обходиться в 450 миллионов долларов ежемесячно, а Израилю - в 133 миллиона.
https://ria.ru/20241113/turtsija-1983518724.html
https://ria.ru/20240509/turtsiya-1944978866.html
израиль
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155580/29/1555802936_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_63e5f30e667c38dab666d1ece838a141.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, израиль, турция, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Цены на нефть, Израиль, Турция, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Турция запретила погрузку товаров из своих портов для отправки в Израиль

Турция заявила о запрете погрузка товаров из своих портов для отправки в Израиль

© Фото : Светлана СалтановаТурецкий порт
Турецкий порт - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© Фото : Светлана Салтанова
Турецкий порт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Погрузка товаров из турецких портов для отправки в Израиль запрещена, заявило министерство торговли Турции, комментируя ряд утверждений о том, что судам, перевозящим грузы в Израиль, намеренно разрешали причаливать в турецких портах и вывозить грузы из Турции в Израиль.
«
"Заявлено, что из турецких портов не разрешается грузить товары для отправки в Израиль. Также было подчеркнуто, что Турция использует во внешней торговле около 13 тысяч различных товаров и примерно 8,3 миллиона контейнеров в год, и что импорт израильской продукции не только из Израиля, но и из третьих стран в Турцию запрещен", - приводит заявление министерства турецкая газета Star.
Турецкий флаг - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Турция разорвала отношения с Израилем
13 ноября, 14:01
Турецкое ведомство также прокомментировало утверждения о том, что торговля между Турцией и Израилем все еще продолжается.
«
"Было подчеркнуто, что после 2 мая не было ни импорта, ни экспорта в Израиль, и что в данных Туркстат (статическое ведомство Турции) не было торговли с Израилем с мая", - отметил минторг страны.
В мае стало известно, что Турция полностью прекратила все торговые отношения с Израилем. Решение будет отменено только после обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, подчеркнули в министерстве торговли Турции.
При этом за весь прошлый год объем импорта Турцией израильских товаров составил 1,6 миллиарда долларов, или 0,45% от всего турецкого импорта. Экспорт достиг 5,4 миллиарда долларов, 2,13% от всех поставок. Таким образом, Турции остановка торговли будет обходиться в 450 миллионов долларов ежемесячно, а Израилю - в 133 миллиона.
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Турция опровергла заявления Израиля о смягчении решения по товарообороту
9 мая, 16:49
 
Цены на нефтьИзраильТурцияОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала