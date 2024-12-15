В Турции заявили, что не видят признаков вывода российских войск из Сирии
Глава Минобороны Турции Гюлер не видит признаков вывода Россией войск из Сирии
Ситуация в Сирии. Архивное фото
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АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что не видит "определенных признаков" того, что Россия выводит войска из Сирии после недавних событий в регионе. Его слова приводит газета Star.
"Нет никаких определенных признаков того, что Россия полностью выводит свои войска из Сирии. Они могут забрать некоторые корабли в Россию для технического обслуживания и замены. Я не думаю, что они (российская сторона – ред.) уйдут прямо сейчас, они будут делать все возможное, чтобы остаться. Один российский чиновник даже заявил, что они продолжат оставаться в Сирии и что они ведут переговоры с новой администрацией по этому вопросу", - сказал Гюлер.
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По его словам, Анкара выразила готовность оказать поддержку России в вопросе дислокации войск в Сирии.
"Россия собрала свои войска разной численности из разных мест в Сирии в Тартус и Латакию. Мы сказали им, что можем оказать им необходимую поддержку в этом процессе, но они не обращались к нам с каким-либо запросом по этому поводу", - сказал он.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Россия установила контакты с сирийской вооруженной оппозицией, обсуждаются вопросы обеспечения безопасности российских граждан, РФ рассчитывает, что ее военные базы в Сирии сохранятся, они играют важную роль в борьбе с терроризмом,
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Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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