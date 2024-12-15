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В Турции заявили, что не видят признаков вывода российских войск из Сирии - РИА Новости, 15.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
13:08 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/turtsija-1989299601.html
В Турции заявили, что не видят признаков вывода российских войск из Сирии
В Турции заявили, что не видят признаков вывода российских войск из Сирии - РИА Новости, 15.12.2024
В Турции заявили, что не видят признаков вывода российских войск из Сирии
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что не видит "определенных признаков" того, что Россия выводит войска из Сирии после недавних событий в... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T13:08
2024-12-15T13:08
война в сирии
в мире
россия
москва
яшар гюлер
башар асад
михаил богданов
обострение ситуации в сирии — 2024
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АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что не видит "определенных признаков" того, что Россия выводит войска из Сирии после недавних событий в регионе. Его слова приводит газета Star."Нет никаких определенных признаков того, что Россия полностью выводит свои войска из Сирии. Они могут забрать некоторые корабли в Россию для технического обслуживания и замены. Я не думаю, что они (российская сторона – ред.) уйдут прямо сейчас, они будут делать все возможное, чтобы остаться. Один российский чиновник даже заявил, что они продолжат оставаться в Сирии и что они ведут переговоры с новой администрацией по этому вопросу", - сказал Гюлер. По его словам, Анкара выразила готовность оказать поддержку России в вопросе дислокации войск в Сирии. "Россия собрала свои войска разной численности из разных мест в Сирии в Тартус и Латакию. Мы сказали им, что можем оказать им необходимую поддержку в этом процессе, но они не обращались к нам с каким-либо запросом по этому поводу", - сказал он. Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Россия установила контакты с сирийской вооруженной оппозицией, обсуждаются вопросы обеспечения безопасности российских граждан, РФ рассчитывает, что ее военные базы в Сирии сохранятся, они играют важную роль в борьбе с терроризмом, Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241211/siriya-1988589356.html
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
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в мире, россия, москва, яшар гюлер, башар асад, михаил богданов, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Россия, Москва, Яшар Гюлер, Башар Асад, Михаил Богданов, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В Турции заявили, что не видят признаков вывода российских войск из Сирии

Глава Минобороны Турции Гюлер не видит признаков вывода Россией войск из Сирии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ситуация в Сирии. Архивное фото
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АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что не видит "определенных признаков" того, что Россия выводит войска из Сирии после недавних событий в регионе. Его слова приводит газета Star.
"Нет никаких определенных признаков того, что Россия полностью выводит свои войска из Сирии. Они могут забрать некоторые корабли в Россию для технического обслуживания и замены. Я не думаю, что они (российская сторона – ред.) уйдут прямо сейчас, они будут делать все возможное, чтобы остаться. Один российский чиновник даже заявил, что они продолжат оставаться в Сирии и что они ведут переговоры с новой администрацией по этому вопросу", - сказал Гюлер.
Военнослужащие РФ на базе Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
В Кремле ответили на вопрос об эвакуации российских военных из Сирии
11 декабря, 13:20
По его словам, Анкара выразила готовность оказать поддержку России в вопросе дислокации войск в Сирии.
"Россия собрала свои войска разной численности из разных мест в Сирии в Тартус и Латакию. Мы сказали им, что можем оказать им необходимую поддержку в этом процессе, но они не обращались к нам с каким-либо запросом по этому поводу", - сказал он.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Россия установила контакты с сирийской вооруженной оппозицией, обсуждаются вопросы обеспечения безопасности российских граждан, РФ рассчитывает, что ее военные базы в Сирии сохранятся, они играют важную роль в борьбе с терроризмом,
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Сирия пала. России предстоят трудные решения
8 декабря, 09:52
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Песков ответил на вопрос о рисках потери влияния на Ближнем Востоке
10 декабря, 12:31
 
Война в СирииВ миреРоссияМоскваЯшар ГюлерБашар АсадМихаил БогдановОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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