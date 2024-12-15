Минобороны Турции заявило, что позиция по российским С-400 не изменилась
Глава Минобороны Турции Гюлер: позиция по российским С-400 не изменилась
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" . Архивное фото
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АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Турция рассчитывает обсудить с новой администрацией США процесс закупки истребителей F-35, позиция Анкары по российским С-400 не изменилась, заявил министр национальной обороны Яшар Гюлер, чьи слова приводит газета Star.
"Мы уже заявили, что хотим приобрести F-35. Мы думаем, что позитивная атмосфера в процессе закупки F-16 отразится и на процессе закупки F-35. Мы также будем говорить с новой администрацией, которая придет к власти в США, о снятии санкций CAATSA, которые противоречат духу альянса. Наша позиция по С-400 не изменилась", - сказал Гюлер.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.