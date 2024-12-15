https://ria.ru/20241215/turtsija-1989296532.html

Минобороны Турции заявило, что позиция по российским С-400 не изменилась

Минобороны Турции заявило, что позиция по российским С-400 не изменилась - РИА Новости, 15.12.2024

Минобороны Турции заявило, что позиция по российским С-400 не изменилась

Турция рассчитывает обсудить с новой администрацией США процесс закупки истребителей F-35, позиция Анкары по российским С-400 не изменилась, заявил министр... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T12:31

2024-12-15T12:31

2024-12-15T12:31

турция

сша

анкара (провинция)

яшар гюлер

f-35

с-400 «триумф»

f-16

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АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Турция рассчитывает обсудить с новой администрацией США процесс закупки истребителей F-35, позиция Анкары по российским С-400 не изменилась, заявил министр национальной обороны Яшар Гюлер, чьи слова приводит газета Star. "Мы уже заявили, что хотим приобрести F-35. Мы думаем, что позитивная атмосфера в процессе закупки F-16 отразится и на процессе закупки F-35. Мы также будем говорить с новой администрацией, которая придет к власти в США, о снятии санкций CAATSA, которые противоречат духу альянса. Наша позиция по С-400 не изменилась", - сказал Гюлер. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.

https://ria.ru/20240808/hrriyet-1964815891.html

турция

сша

анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, сша, анкара (провинция), яшар гюлер, f-35, с-400 «триумф», f-16