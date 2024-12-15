В АТОР назвали число россиян, которым отказывают во въезде в Мексику
Вице-президент АТОР Мурадян: примерно 5% россиян отказывают во въезде в Мексику
Флаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Примерно 5% российских туристов отказывают во въезде в Мексику, туротрасль нуждается в объяснении правил въезда в эту страну, так как путешественники теряют время и деньги, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
"Мы видим, что проблемы с въездом россиян в Мексику действительно существуют, и та сторона констатировала, что это связано с миграционными рисками. По официальной статистике, во въезде отказывают примерно 5% российских туристов. Мы относимся к этому с пониманием, но для нас важно знать конкретные критерии, по которым во въезде могут отказать", - сообщил Мурадян.
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"Ведь среди пострадавших туристов есть те, кто действительно ехал с чисто туристическими целями: они бронировали отель хорошего уровня, экскурсии, имели на руках обратные билеты и многое другое. Все заинтересованы в том, чтобы минимизировать случаи отказа во въезде добропорядочным туристам", - добавил он.
Мурадян напомнил, что летом была негативная история с Мексикой и турецкими перевозчиками, которые не пропускали на рейсы в Канкун российских туристов без объяснения причин. "Мексиканская сторона тогда никак ситуацию не комментировала, и многие списали на действия турецких служб безопасности", - указал он.
В начале декабря четырнадцать российских туроператоров направили послу Мексики в РФ Эдуардо Вильегасу Мехиасу коллективное письмо с просьбой разъяснить требования к туристам, это вызвано участившимися отказами во въезде путешественников из РФ. Об этом сообщали в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
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