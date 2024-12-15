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В АТОР назвали число россиян, которым отказывают во въезде в Мексику - РИА Новости, 15.12.2024
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Туризм
 
10:05 15.12.2024 (обновлено: 10:19 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/turisty-1989287818.html
В АТОР назвали число россиян, которым отказывают во въезде в Мексику
В АТОР назвали число россиян, которым отказывают во въезде в Мексику - РИА Новости, 15.12.2024
В АТОР назвали число россиян, которым отказывают во въезде в Мексику
Примерно 5% российских туристов отказывают во въезде в Мексику, туротрасль нуждается в объяснении правил въезда в эту страну, так как путешественники теряют... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T10:05
2024-12-15T10:19
туризм
мексика
россия
канкун
артур мурадян
эдуардо вильегас мехиас
ассоциация туроператоров россии (атор)
российский союз туриндустрии (рст)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Примерно 5% российских туристов отказывают во въезде в Мексику, туротрасль нуждается в объяснении правил въезда в эту страну, так как путешественники теряют время и деньги, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. "Мы видим, что проблемы с въездом россиян в Мексику действительно существуют, и та сторона констатировала, что это связано с миграционными рисками. По официальной статистике, во въезде отказывают примерно 5% российских туристов. Мы относимся к этому с пониманием, но для нас важно знать конкретные критерии, по которым во въезде могут отказать", - сообщил Мурадян. "Ведь среди пострадавших туристов есть те, кто действительно ехал с чисто туристическими целями: они бронировали отель хорошего уровня, экскурсии, имели на руках обратные билеты и многое другое. Все заинтересованы в том, чтобы минимизировать случаи отказа во въезде добропорядочным туристам", - добавил он. Мурадян напомнил, что летом была негативная история с Мексикой и турецкими перевозчиками, которые не пропускали на рейсы в Канкун российских туристов без объяснения причин. "Мексиканская сторона тогда никак ситуацию не комментировала, и многие списали на действия турецких служб безопасности", - указал он. В начале декабря четырнадцать российских туроператоров направили послу Мексики в РФ Эдуардо Вильегасу Мехиасу коллективное письмо с просьбой разъяснить требования к туристам, это вызвано участившимися отказами во въезде путешественников из РФ. Об этом сообщали в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
https://ria.ru/20241127/turizm-1986020629.html
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мексика, россия, канкун, артур мурадян, эдуардо вильегас мехиас, ассоциация туроператоров россии (атор), российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Мексика, Россия, Канкун, Артур Мурадян, Эдуардо Вильегас Мехиас, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Российский союз туриндустрии (РСТ)
В АТОР назвали число россиян, которым отказывают во въезде в Мексику

Вице-президент АТОР Мурадян: примерно 5% россиян отказывают во въезде в Мексику

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийФлаг Мексики на центральной площади Мехико
Флаг Мексики на центральной площади Мехико - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Флаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Примерно 5% российских туристов отказывают во въезде в Мексику, туротрасль нуждается в объяснении правил въезда в эту страну, так как путешественники теряют время и деньги, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
"Мы видим, что проблемы с въездом россиян в Мексику действительно существуют, и та сторона констатировала, что это связано с миграционными рисками. По официальной статистике, во въезде отказывают примерно 5% российских туристов. Мы относимся к этому с пониманием, но для нас важно знать конкретные критерии, по которым во въезде могут отказать", - сообщил Мурадян.
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"Ведь среди пострадавших туристов есть те, кто действительно ехал с чисто туристическими целями: они бронировали отель хорошего уровня, экскурсии, имели на руках обратные билеты и многое другое. Все заинтересованы в том, чтобы минимизировать случаи отказа во въезде добропорядочным туристам", - добавил он.
Мурадян напомнил, что летом была негативная история с Мексикой и турецкими перевозчиками, которые не пропускали на рейсы в Канкун российских туристов без объяснения причин. "Мексиканская сторона тогда никак ситуацию не комментировала, и многие списали на действия турецких служб безопасности", - указал он.
В начале декабря четырнадцать российских туроператоров направили послу Мексики в РФ Эдуардо Вильегасу Мехиасу коллективное письмо с просьбой разъяснить требования к туристам, это вызвано участившимися отказами во въезде путешественников из РФ. Об этом сообщали в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
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ТуризмМексикаРоссияКанкунАртур МурадянЭдуардо Вильегас МехиасАссоциация туроператоров России (АТОР)Российский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
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