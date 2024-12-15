https://ria.ru/20241215/tsentr-1989295533.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр" - РИА Новости, 15.12.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр"

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 10 контратак ВСУ, противник потерял более 280 военнослужащих, два танка и две БМП Bradley,... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T12:17

2024-12-15T12:17

2024-12-15T12:17

специальная военная операция на украине

киев

украина

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 10 контратак ВСУ, противник потерял более 280 военнослужащих, два танка и две БМП Bradley, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Андреевка и Шевченко Донецкой Народной Республики. "Отражены 10 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял свыше 280 военнослужащих, два танка, три пикапа, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 122-мм гаубицу Д-30, а также произведенные в США две боевые машины пехоты Bradley, 155-мм гаубицу М777 и 105-мм орудие М119", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20241215/hill-1989285505.html

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Варвара Скокшина

киев, украина, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)