https://ria.ru/20241215/trenirovki-1989273097.html

Герой России рассказал о тренировках штурмовых подразделений

Герой России рассказал о тренировках штурмовых подразделений - РИА Новости, 15.12.2024

Герой России рассказал о тренировках штурмовых подразделений

Штурмовые подразделения ВС РФ тренируются в ежедневном режиме как профессиональные спортсмены, рассказал РИА Новости Герой России гвардии подполковник Владимир... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T02:21

2024-12-15T02:21

2024-12-15T02:48

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

донецкая область

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ДОНЕЦК, 15 дек — РИА Новости. Штурмовые подразделения ВС РФ тренируются в ежедневном режиме как профессиональные спортсмены, рассказал РИА Новости Герой России гвардии подполковник Владимир Тесло. Тесло принимает участие в тренировках на полигоне с подразделениями, недавно освободившими населённые пункты Петровка и Григоровка в ДНР. "Ежедневно тренируются. Уже после выполнения задачи выходят на восстановление. Сразу опять заниматься, заниматься постоянно. Но это же навыки. Надо поддерживать, постоянно быть в готовности, развивать. Как у спортсменов — постоянно тренироваться. Противник тоже развивается, что-то новое добавляет в свою тактику, но мы тоже, в свою очередь", — рассказал агентству Герой России. Сейчас Тесло занимается подготовкой личного состава в зоне проведения специальной военной операции и продолжает выполнять боевые задачи. По его словам, именно в отточенности действий и слаженности личного состава в ходе тренировок - залог успехов на фронте. "В мужестве, в героизме солдат, офицеров наших, в умелых действиях и грамотных решениях наших командиров. И правда за нами. В будущем все будет еще лучше. Обязательно выйдем на административные границы Донецкой области, Луганской, Запорожской и Херсонской, дай Бог", — добавил военнослужащий.

https://ria.ru/20241214/snajper-1989181772.html

https://ria.ru/20241029/saper-1980637894.html

россия

донецкая народная республика

донецкая область

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россия, донецкая народная республика, донецкая область