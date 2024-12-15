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Герой России рассказал о тренировках штурмовых подразделений - РИА Новости, 15.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:21 15.12.2024 (обновлено: 02:48 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/trenirovki-1989273097.html
Герой России рассказал о тренировках штурмовых подразделений
Герой России рассказал о тренировках штурмовых подразделений - РИА Новости, 15.12.2024
Герой России рассказал о тренировках штурмовых подразделений
Штурмовые подразделения ВС РФ тренируются в ежедневном режиме как профессиональные спортсмены, рассказал РИА Новости Герой России гвардии подполковник Владимир... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T02:21
2024-12-15T02:48
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
донецкая область
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ДОНЕЦК, 15 дек — РИА Новости. Штурмовые подразделения ВС РФ тренируются в ежедневном режиме как профессиональные спортсмены, рассказал РИА Новости Герой России гвардии подполковник Владимир Тесло. Тесло принимает участие в тренировках на полигоне с подразделениями, недавно освободившими населённые пункты Петровка и Григоровка в ДНР. "Ежедневно тренируются. Уже после выполнения задачи выходят на восстановление. Сразу опять заниматься, заниматься постоянно. Но это же навыки. Надо поддерживать, постоянно быть в готовности, развивать. Как у спортсменов — постоянно тренироваться. Противник тоже развивается, что-то новое добавляет в свою тактику, но мы тоже, в свою очередь", — рассказал агентству Герой России. Сейчас Тесло занимается подготовкой личного состава в зоне проведения специальной военной операции и продолжает выполнять боевые задачи. По его словам, именно в отточенности действий и слаженности личного состава в ходе тренировок - залог успехов на фронте. "В мужестве, в героизме солдат, офицеров наших, в умелых действиях и грамотных решениях наших командиров. И правда за нами. В будущем все будет еще лучше. Обязательно выйдем на административные границы Донецкой области, Луганской, Запорожской и Херсонской, дай Бог", — добавил военнослужащий.
https://ria.ru/20241214/snajper-1989181772.html
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донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, донецкая область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецкая область
Герой России рассказал о тренировках штурмовых подразделений

Герой России Тесло: штурмовые подразделения тренируются ежедневно как спортсмены

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 дек — РИА Новости. Штурмовые подразделения ВС РФ тренируются в ежедневном режиме как профессиональные спортсмены, рассказал РИА Новости Герой России гвардии подполковник Владимир Тесло.
Тесло принимает участие в тренировках на полигоне с подразделениями, недавно освободившими населённые пункты Петровка и Григоровка в ДНР.
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"Ежедневно тренируются. Уже после выполнения задачи выходят на восстановление. Сразу опять заниматься, заниматься постоянно. Но это же навыки. Надо поддерживать, постоянно быть в готовности, развивать. Как у спортсменов — постоянно тренироваться. Противник тоже развивается, что-то новое добавляет в свою тактику, но мы тоже, в свою очередь", — рассказал агентству Герой России.
Сейчас Тесло занимается подготовкой личного состава в зоне проведения специальной военной операции и продолжает выполнять боевые задачи. По его словам, именно в отточенности действий и слаженности личного состава в ходе тренировок - залог успехов на фронте.
"В мужестве, в героизме солдат, офицеров наших, в умелых действиях и грамотных решениях наших командиров. И правда за нами. В будущем все будет еще лучше. Обязательно выйдем на административные границы Донецкой области, Луганской, Запорожской и Херсонской, дай Бог", — добавил военнослужащий.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонецкая область
 
 
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