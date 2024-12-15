https://ria.ru/20241215/teatr-1989288959.html

Большой театр в январе покажет 15 представлений балета "Щелкунчик"

Большой театр в январе покажет 15 представлений балета "Щелкунчик" - РИА Новости, 15.12.2024

Большой театр в январе покажет 15 представлений балета "Щелкунчик"

Большой театр с 3 по 12 января покажет 15 представлений новогоднего балета "Щелкунчик", сообщается на официальном сайте ГАБТа. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T10:25

2024-12-15T10:25

2024-12-15T10:25

культура

большой театр

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Большой театр с 3 по 12 января покажет 15 представлений новогоднего балета "Щелкунчик", сообщается на официальном сайте ГАБТа. В афише на сайте театра появились спектакли на январь. Балет "Щелкунчик" представят 3-5 января в 12.00 и в 19.00, 7 и 8 января зрителей также ждут спектакли утром и вечером, 10 января балет покажут в 19.00, а 11 и 12 января утром и вечером. Ранее сообщалось, что в декабре Большой театр представит 18 показов "Щелкунчика". В прошлом году ГАБТ показал балет "Щелкунчик" 12 раз в декабре и девять раз в январе.

https://ria.ru/20241128/teatr-1986174246.html

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большой театр