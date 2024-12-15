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Большой театр в январе покажет 15 представлений балета "Щелкунчик" - РИА Новости, 15.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:25 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/teatr-1989288959.html
Большой театр в январе покажет 15 представлений балета "Щелкунчик"
Большой театр в январе покажет 15 представлений балета "Щелкунчик" - РИА Новости, 15.12.2024
Большой театр в январе покажет 15 представлений балета "Щелкунчик"
Большой театр с 3 по 12 января покажет 15 представлений новогоднего балета "Щелкунчик", сообщается на официальном сайте ГАБТа. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T10:25
2024-12-15T10:25
культура
большой театр
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Большой театр с 3 по 12 января покажет 15 представлений новогоднего балета "Щелкунчик", сообщается на официальном сайте ГАБТа. В афише на сайте театра появились спектакли на январь. Балет "Щелкунчик" представят 3-5 января в 12.00 и в 19.00, 7 и 8 января зрителей также ждут спектакли утром и вечером, 10 января балет покажут в 19.00, а 11 и 12 января утром и вечером. Ранее сообщалось, что в декабре Большой театр представит 18 показов "Щелкунчика". В прошлом году ГАБТ показал балет "Щелкунчик" 12 раз в декабре и девять раз в январе.
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большой театр
Культура, Большой театр
Большой театр в январе покажет 15 представлений балета "Щелкунчик"

Большой театр с 3 по 12 января покажет 15 представлений балета "Щелкунчик"

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВид на зрительный зал Большого театра
Вид на зрительный зал Большого театра - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Вид на зрительный зал Большого театра. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Большой театр с 3 по 12 января покажет 15 представлений новогоднего балета "Щелкунчик", сообщается на официальном сайте ГАБТа.
В афише на сайте театра появились спектакли на январь. Балет "Щелкунчик" представят 3-5 января в 12.00 и в 19.00, 7 и 8 января зрителей также ждут спектакли утром и вечером, 10 января балет покажут в 19.00, а 11 и 12 января утром и вечером.
Ранее сообщалось, что в декабре Большой театр представит 18 показов "Щелкунчика".
В прошлом году ГАБТ показал балет "Щелкунчик" 12 раз в декабре и девять раз в январе.
Вид на зрительный зал Большого театра - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Большой театр назвал даты трансляции "Щелкунчика"
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