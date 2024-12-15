https://ria.ru/20241215/tbilisi-1989323303.html

Протестующие снова перекрыли проспект в центре Тбилиси

Протестующие снова перекрыли проспект в центре Тбилиси - РИА Новости, 15.12.2024

Протестующие снова перекрыли проспект в центре Тбилиси

Протестующие против приостановки властями Грузии переговоров с ЕС в очередной раз собрались у парламента страны и перекрыли проспект Руставели, передает... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T17:49

2024-12-15T17:49

2024-12-15T18:35

в мире

грузия

тбилиси

абхазия

саломе зурабишвили

михаил кавелашвили

ираклий кобахидзе

парламентские выборы в грузии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0f/1989326832_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_360286f5840bf1a64372a6adbaf569d3.jpg

ТБИЛИСИ, 15 дек - РИА Новости. Протестующие против приостановки властями Грузии переговоров с ЕС в очередной раз собрались у парламента страны и перекрыли проспект Руставели, передает корреспондент РИА Новости. Это уже 18 вечер протестов. Протестующие собрались в разных точках Тбилиси. В частности, один из митингов проводили художники и творческая молодежь, второй - местные болельщики футбольных клубов "Реал Мадрид" и "Барселона". Кроме того, состоялась акция грузинских беженцев из Абхазии. Ближе к вечеру протестующие направились к парламенту, парализовав движение автомобилей по проспекту Руставели. Ситуацию на месте контролирует полиция. В субботу в здании парламента Грузии на проспекте Руставели прошли выборы нового президента страны. ЦИК объявил, что кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии. Кавелашвили получил 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему было необходимо получить 200 голосов. Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили, полномочия которой должны прекратиться после инаугурации нового президента, заявила, что не уйдет с поста. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту". Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы.

https://ria.ru/20241129/es-1986480119.html

https://ria.ru/20241215/gruziya-1989240329.html

грузия

тбилиси

абхазия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протестующие против приостановки переговоров с ЕС у парламента Грузии Протестующие против приостановки властями Грузии переговоров с ЕС вновь собрались у парламента страны, парализовав движение по проспекту Руставели. Ситуацию на месте контролирует полиция. 2024-12-15T17:49 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, тбилиси, абхазия, саломе зурабишвили, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024