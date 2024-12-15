В Татарстане откроются мини-реабилитационные центры в шаговой доступности
Казань. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 15 дек - РИА Новости. Татарстан в 2025 году создаст мини-реабилитационные центры в шаговой доступности и специализированные социальные сервисы для реабилитации детей и взрослых, оказавшихся в опасной жизненной ситуации, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.
"Сегодня Татарстан прошел конкурсный отбор и получил грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью повышения жизненного потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов, расширения возможностей реабилитации детей-инвалидов в домашних условиях. В следующем году мы реализуем комплекс мер по созданию мини-реабилитационных центров шаговой доступности", - сказала Зарипова в интервью РИА Новости.
"Сегодня Татарстан прошел конкурсный отбор и получил грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью повышения жизненного потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов, расширения возможностей реабилитации детей-инвалидов в домашних условиях. В следующем году мы реализуем комплекс мер по созданию мини-реабилитационных центров шаговой доступности", - сказала Зарипова в интервью РИА Новости.
Более 1,5 тысячи мероприятий прошло в Татарстане в рамках Года семьи
15 декабря, 14:44
По ее словам, в рамках проекта на базе комплексных центров социального обслуживания населения будет создано шесть микро-реабилитационных центров, 11 пунктов проката реабилитационного оборудования.
Все они, по информации министра, откроются в течение следующего года.
Кроме того, при участии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, началась реализация комплекса мер по развитию региональной системы обеспечения безопасности детей.
"В рамках этой программы будут созданы специализированные социальные сервисы, в том числе игротерапевтические кабинеты, кабинеты примирения и согласия, пункты социального проката для малообеспеченных семей, службы экстренного реагирования и межведомственные выездные службы по отработке случаев жестокого обращения", - уточнила министр.
По словам Зариповой, в реализации этого проекта задействованы 20 центров соцобслуживания и семь социальных приютов для детей и подростков. Участниками станут более 400 несовершеннолетних и 500 родителей. К целевым группам относятся несовершеннолетние, совершившие попытку суицида, несовершеннолетние и их родители, прибывшие из зон боевых действий, родители, не исполняющие своих обязанностей, дети, проявляющие насилие и склонные к деструктивному поведению, женщины с детьми, находящиеся в социально опасном положении вследствие угрозы насилия или жестокого обращения.
Все они, по информации министра, откроются в течение следующего года.
Кроме того, при участии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, началась реализация комплекса мер по развитию региональной системы обеспечения безопасности детей.
"В рамках этой программы будут созданы специализированные социальные сервисы, в том числе игротерапевтические кабинеты, кабинеты примирения и согласия, пункты социального проката для малообеспеченных семей, службы экстренного реагирования и межведомственные выездные службы по отработке случаев жестокого обращения", - уточнила министр.
По словам Зариповой, в реализации этого проекта задействованы 20 центров соцобслуживания и семь социальных приютов для детей и подростков. Участниками станут более 400 несовершеннолетних и 500 родителей. К целевым группам относятся несовершеннолетние, совершившие попытку суицида, несовершеннолетние и их родители, прибывшие из зон боевых действий, родители, не исполняющие своих обязанностей, дети, проявляющие насилие и склонные к деструктивному поведению, женщины с детьми, находящиеся в социально опасном положении вследствие угрозы насилия или жестокого обращения.
Поселок в Татарстане получил газ по программе догазификации
14 декабря, 19:05