https://ria.ru/20241215/tatarstan-1989766577.html

В Татарстане откроются мини-реабилитационные центры в шаговой доступности

В Татарстане откроются мини-реабилитационные центры в шаговой доступности - РИА Новости, 17.12.2024

В Татарстане откроются мини-реабилитационные центры в шаговой доступности

Татарстан в 2025 году создаст мини-реабилитационные центры в шаговой доступности и специализированные социальные сервисы для реабилитации детей и взрослых,... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-15T12:55

2024-12-15T12:55

2024-12-17T18:28

республика татарстан

общество

республика татарстан (татарстан)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974775977_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_8ad2d5effdbe0f3696de43802811b2b6.jpg

КАЗАНЬ, 15 дек - РИА Новости. Татарстан в 2025 году создаст мини-реабилитационные центры в шаговой доступности и специализированные социальные сервисы для реабилитации детей и взрослых, оказавшихся в опасной жизненной ситуации, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова. "Сегодня Татарстан прошел конкурсный отбор и получил грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью повышения жизненного потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов, расширения возможностей реабилитации детей-инвалидов в домашних условиях. В следующем году мы реализуем комплекс мер по созданию мини-реабилитационных центров шаговой доступности", - сказала Зарипова в интервью РИА Новости. По ее словам, в рамках проекта на базе комплексных центров социального обслуживания населения будет создано шесть микро-реабилитационных центров, 11 пунктов проката реабилитационного оборудования.Все они, по информации министра, откроются в течение следующего года. Кроме того, при участии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, началась реализация комплекса мер по развитию региональной системы обеспечения безопасности детей. "В рамках этой программы будут созданы специализированные социальные сервисы, в том числе игротерапевтические кабинеты, кабинеты примирения и согласия, пункты социального проката для малообеспеченных семей, службы экстренного реагирования и межведомственные выездные службы по отработке случаев жестокого обращения", - уточнила министр. По словам Зариповой, в реализации этого проекта задействованы 20 центров соцобслуживания и семь социальных приютов для детей и подростков. Участниками станут более 400 несовершеннолетних и 500 родителей. К целевым группам относятся несовершеннолетние, совершившие попытку суицида, несовершеннолетние и их родители, прибывшие из зон боевых действий, родители, не исполняющие своих обязанностей, дети, проявляющие насилие и склонные к деструктивному поведению, женщины с детьми, находящиеся в социально опасном положении вследствие угрозы насилия или жестокого обращения.

https://ria.ru/20241215/tatarstan-1989765799.html

https://ria.ru/20241214/gaz-1989434924.html

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, республика татарстан (татарстан)