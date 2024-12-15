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В Татарстане откроются мини-реабилитационные центры в шаговой доступности - РИА Новости, 17.12.2024
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
12:55 15.12.2024 (обновлено: 18:28 17.12.2024)
https://ria.ru/20241215/tatarstan-1989766577.html
В Татарстане откроются мини-реабилитационные центры в шаговой доступности
В Татарстане откроются мини-реабилитационные центры в шаговой доступности - РИА Новости, 17.12.2024
В Татарстане откроются мини-реабилитационные центры в шаговой доступности
Татарстан в 2025 году создаст мини-реабилитационные центры в шаговой доступности и специализированные социальные сервисы для реабилитации детей и взрослых,... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-15T12:55
2024-12-17T18:28
республика татарстан
общество
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 15 дек - РИА Новости. Татарстан в 2025 году создаст мини-реабилитационные центры в шаговой доступности и специализированные социальные сервисы для реабилитации детей и взрослых, оказавшихся в опасной жизненной ситуации, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова. "Сегодня Татарстан прошел конкурсный отбор и получил грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью повышения жизненного потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов, расширения возможностей реабилитации детей-инвалидов в домашних условиях. В следующем году мы реализуем комплекс мер по созданию мини-реабилитационных центров шаговой доступности", - сказала Зарипова в интервью РИА Новости. По ее словам, в рамках проекта на базе комплексных центров социального обслуживания населения будет создано шесть микро-реабилитационных центров, 11 пунктов проката реабилитационного оборудования.Все они, по информации министра, откроются в течение следующего года. Кроме того, при участии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, началась реализация комплекса мер по развитию региональной системы обеспечения безопасности детей. "В рамках этой программы будут созданы специализированные социальные сервисы, в том числе игротерапевтические кабинеты, кабинеты примирения и согласия, пункты социального проката для малообеспеченных семей, службы экстренного реагирования и межведомственные выездные службы по отработке случаев жестокого обращения", - уточнила министр. По словам Зариповой, в реализации этого проекта задействованы 20 центров соцобслуживания и семь социальных приютов для детей и подростков. Участниками станут более 400 несовершеннолетних и 500 родителей. К целевым группам относятся несовершеннолетние, совершившие попытку суицида, несовершеннолетние и их родители, прибывшие из зон боевых действий, родители, не исполняющие своих обязанностей, дети, проявляющие насилие и склонные к деструктивному поведению, женщины с детьми, находящиеся в социально опасном положении вследствие угрозы насилия или жестокого обращения.
https://ria.ru/20241215/tatarstan-1989765799.html
https://ria.ru/20241214/gaz-1989434924.html
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общество, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Общество, Республика Татарстан (Татарстан)

В Татарстане откроются мини-реабилитационные центры в шаговой доступности

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКазань
Казань - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 15 дек - РИА Новости. Татарстан в 2025 году создаст мини-реабилитационные центры в шаговой доступности и специализированные социальные сервисы для реабилитации детей и взрослых, оказавшихся в опасной жизненной ситуации, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

"Сегодня Татарстан прошел конкурсный отбор и получил грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью повышения жизненного потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов, расширения возможностей реабилитации детей-инвалидов в домашних условиях. В следующем году мы реализуем комплекс мер по созданию мини-реабилитационных центров шаговой доступности", - сказала Зарипова в интервью РИА Новости.
Министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
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По ее словам, в рамках проекта на базе комплексных центров социального обслуживания населения будет создано шесть микро-реабилитационных центров, 11 пунктов проката реабилитационного оборудования.

Все они, по информации министра, откроются в течение следующего года.

Кроме того, при участии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, началась реализация комплекса мер по развитию региональной системы обеспечения безопасности детей.

"В рамках этой программы будут созданы специализированные социальные сервисы, в том числе игротерапевтические кабинеты, кабинеты примирения и согласия, пункты социального проката для малообеспеченных семей, службы экстренного реагирования и межведомственные выездные службы по отработке случаев жестокого обращения", - уточнила министр.

По словам Зариповой, в реализации этого проекта задействованы 20 центров соцобслуживания и семь социальных приютов для детей и подростков. Участниками станут более 400 несовершеннолетних и 500 родителей. К целевым группам относятся несовершеннолетние, совершившие попытку суицида, несовершеннолетние и их родители, прибывшие из зон боевых действий, родители, не исполняющие своих обязанностей, дети, проявляющие насилие и склонные к деструктивному поведению, женщины с детьми, находящиеся в социально опасном положении вследствие угрозы насилия или жестокого обращения.
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