https://ria.ru/20241215/tankery-1989311048.html
СК переквалифицировал дело о крушении танкера на более тяжкий состав
СК переквалифицировал дело о крушении танкера на более тяжкий состав - РИА Новости, 15.12.2024
СК переквалифицировал дело о крушении танкера на более тяжкий состав
Одно из уголовных дел по факту крушения танкера в акватории Черного моря в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировано на более... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T15:18
2024-12-15T15:18
2024-12-15T16:25
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
керченский пролив
крушение двух танкеров в керченском проливе
черное море
севастополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Одно из уголовных дел по факту крушения танкера в акватории Черного моря в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировано на более тяжкий состав, сообщает ГСУ СК России по Крыму и Севастополю в Telegram-канале."В связи с подтвердившейся гибелью члена экипажа "Волгонефть 212" одно из уголовных дел, возбужденных Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю по факту крушения танкеров в акватории Черного моря, переквалифицировано на более тяжкий состав - часть 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщала, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС РФ сообщало, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в акватории Черного моря из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции направлены два буксира и два вертолета, идет эвакуация.По факту произошедшего Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.Помимо этого, следователями ГСУ СК России по Крыму и Севастополю были возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
https://ria.ru/20241215/tankery-1989303873.html
https://ria.ru/20240215/sudno-1927482888.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, черное море, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Керченский пролив, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Черное море, Севастополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Россия
СК переквалифицировал дело о крушении танкера на более тяжкий состав
СК изменил статью дела о крушении танкера в Керченском проливе на более тяжкую