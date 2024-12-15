https://ria.ru/20241215/tankery-1989311048.html

СК переквалифицировал дело о крушении танкера на более тяжкий состав

СК переквалифицировал дело о крушении танкера на более тяжкий состав - РИА Новости, 15.12.2024

СК переквалифицировал дело о крушении танкера на более тяжкий состав

Одно из уголовных дел по факту крушения танкера в акватории Черного моря в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировано на более... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T15:18

2024-12-15T15:18

2024-12-15T16:25

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

черное море

севастополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Одно из уголовных дел по факту крушения танкера в акватории Черного моря в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировано на более тяжкий состав, сообщает ГСУ СК России по Крыму и Севастополю в Telegram-канале."В связи с подтвердившейся гибелью члена экипажа "Волгонефть 212" одно из уголовных дел, возбужденных Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю по факту крушения танкеров в акватории Черного моря, переквалифицировано на более тяжкий состав - часть 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщала, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС РФ сообщало, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в акватории Черного моря из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции направлены два буксира и два вертолета, идет эвакуация.По факту произошедшего Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.Помимо этого, следователями ГСУ СК России по Крыму и Севастополю были возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

https://ria.ru/20241215/tankery-1989303873.html

https://ria.ru/20240215/sudno-1927482888.html

керченский пролив

черное море

севастополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, черное море, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), россия