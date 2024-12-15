https://ria.ru/20241215/tankery-1989302893.html
Прокуратура проведет проверку после крушения танкеров в Керченском проливе
Прокуратура проведет проверку после крушения танкеров в Керченском проливе - РИА Новости, 15.12.2024
Прокуратура проведет проверку после крушения танкеров в Керченском проливе
Южная транспортная прокуратура проверит исполнение закона в сфере безопасности мореплавания после крушения судов в Керченском проливе, сообщается в... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T13:45
2024-12-15T13:45
2024-12-15T13:49
керченский пролив
происшествия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Южная транспортная прокуратура проверит исполнение закона в сфере безопасности мореплавания после крушения судов в Керченском проливе, сообщается в Telegram-канале ведомства."Южной транспортной прокуратурой организована проверка по факту крушения судов в Керченском проливе. По поручению Южного транспортного прокурора Сергея Сафинова Новороссийской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности мореплавания", - говорится в сообщении.Отмечается, что по итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.
https://ria.ru/20241215/krushenie-1989302059.html
керченский пролив
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченский пролив, происшествия
Керченский пролив, Происшествия
Прокуратура проведет проверку после крушения танкеров в Керченском проливе
Прокуратура проведет проверку после крушения двух танкеров в Керченском проливе