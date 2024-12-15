https://ria.ru/20241215/tanker-1989331475.html
Спасатели прорабатывают детали спасения экипажа танкера "Волгонефть 239"
Спасатели прорабатывают детали спасения экипажа танкера "Волгонефть 239" - РИА Новости, 15.12.2024
Спасатели прорабатывают детали спасения экипажа танкера "Волгонефть 239"
На данный момент прорабатываются детали спасения экипажа танкера "Волгонефть 239" в Керченском проливе, все силы в готовности, сообщили РИА Новости в экстренных РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T19:44
2024-12-15T19:44
2024-12-15T19:44
происшествия
керченский пролив
россия
черное море
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
южная транспортная прокуратура
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888557912_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_71c65609b915fd120f4127d96f93cbb5.jpg
КРАСНОДАР, 15 дек – РИА Новости. На данный момент прорабатываются детали спасения экипажа танкера "Волгонефть 239" в Керченском проливе, все силы в готовности, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "На данный момент прорабатываются детали спасения экипажа танкера "Волгонефть 239", все силы в готовности", - сообщили в министерстве. Уточняется, что спасатели на постоянной основе поддерживают связь с судном. Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщала, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС РФ сообщало, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в акватории Черного моря из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции направлены два буксира и два вертолета, идет эвакуация. По факту произошедшего Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения закона в сфере безопасности мореплавания. Помимо этого, следователями ГСУСК России по Крыму и Севастополю были возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Позднее ведомство сообщило, что одно из уголовных дел по факту крушения танкера в акватории Черного моря в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировано на более тяжкий состав.
https://ria.ru/20241215/tanker-1989308008.html
https://ria.ru/20241215/krushenie-1989305363.html
керченский пролив
россия
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888557912_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_a17fc0d2d042f621e29ccb337a4c49e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, керченский пролив, россия, черное море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), южная транспортная прокуратура, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Россия, Черное море, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Южная транспортная прокуратура, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Спасатели прорабатывают детали спасения экипажа танкера "Волгонефть 239"
МЧС готово к спасению экипажа танкера "Волгонефть 239", прорабатываются детали