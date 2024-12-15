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Спасатели прорабатывают детали спасения экипажа танкера "Волгонефть 239" - РИА Новости, 15.12.2024
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19:44 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/tanker-1989331475.html
Спасатели прорабатывают детали спасения экипажа танкера "Волгонефть 239"
Спасатели прорабатывают детали спасения экипажа танкера "Волгонефть 239" - РИА Новости, 15.12.2024
Спасатели прорабатывают детали спасения экипажа танкера "Волгонефть 239"
На данный момент прорабатываются детали спасения экипажа танкера "Волгонефть 239" в Керченском проливе, все силы в готовности, сообщили РИА Новости в экстренных РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T19:44
2024-12-15T19:44
происшествия
керченский пролив
россия
черное море
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
южная транспортная прокуратура
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 15 дек – РИА Новости. На данный момент прорабатываются детали спасения экипажа танкера "Волгонефть 239" в Керченском проливе, все силы в готовности, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "На данный момент прорабатываются детали спасения экипажа танкера "Волгонефть 239", все силы в готовности", - сообщили в министерстве. Уточняется, что спасатели на постоянной основе поддерживают связь с судном. Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщала, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС РФ сообщало, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в акватории Черного моря из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции направлены два буксира и два вертолета, идет эвакуация. По факту произошедшего Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения закона в сфере безопасности мореплавания. Помимо этого, следователями ГСУСК России по Крыму и Севастополю были возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Позднее ведомство сообщило, что одно из уголовных дел по факту крушения танкера в акватории Черного моря в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировано на более тяжкий состав.
https://ria.ru/20241215/tanker-1989308008.html
https://ria.ru/20241215/krushenie-1989305363.html
керченский пролив
россия
черное море
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происшествия, керченский пролив, россия, черное море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), южная транспортная прокуратура, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Россия, Черное море, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Южная транспортная прокуратура, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Спасатели прорабатывают детали спасения экипажа танкера "Волгонефть 239"

МЧС готово к спасению экипажа танкера "Волгонефть 239", прорабатываются детали

© РИА Новости / Алексей Павлишак | Перейти в медиабанкКерченский пролив
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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КРАСНОДАР, 15 дек – РИА Новости. На данный момент прорабатываются детали спасения экипажа танкера "Волгонефть 239" в Керченском проливе, все силы в готовности, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«
"На данный момент прорабатываются детали спасения экипажа танкера "Волгонефть 239", все силы в готовности", - сообщили в министерстве.
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
При крушении танкеров в Керченском проливе погиб один из моряков
Вчера, 14:39
Уточняется, что спасатели на постоянной основе поддерживают связь с судном.
Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщала, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС РФ сообщало, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.
Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в акватории Черного моря из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции направлены два буксира и два вертолета, идет эвакуация.
По факту произошедшего Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.
Помимо этого, следователями ГСУСК России по Крыму и Севастополю были возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Позднее ведомство сообщило, что одно из уголовных дел по факту крушения танкера в акватории Черного моря в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировано на более тяжкий состав.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Возбуждены уголовные дела по факту крушения танкеров в Керченском проливе
Вчера, 14:18
 
ПроисшествияКерченский проливРоссияЧерное мореМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Южная транспортная прокуратураКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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