https://ria.ru/20241215/tanker-1989331475.html

Спасатели прорабатывают детали спасения экипажа танкера "Волгонефть 239"

Спасатели прорабатывают детали спасения экипажа танкера "Волгонефть 239" - РИА Новости, 15.12.2024

Спасатели прорабатывают детали спасения экипажа танкера "Волгонефть 239"

На данный момент прорабатываются детали спасения экипажа танкера "Волгонефть 239" в Керченском проливе, все силы в готовности, сообщили РИА Новости в экстренных РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T19:44

2024-12-15T19:44

2024-12-15T19:44

происшествия

керченский пролив

россия

черное море

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

южная транспортная прокуратура

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 15 дек – РИА Новости. На данный момент прорабатываются детали спасения экипажа танкера "Волгонефть 239" в Керченском проливе, все силы в готовности, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "На данный момент прорабатываются детали спасения экипажа танкера "Волгонефть 239", все силы в готовности", - сообщили в министерстве. Уточняется, что спасатели на постоянной основе поддерживают связь с судном. Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщала, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС РФ сообщало, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в акватории Черного моря из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции направлены два буксира и два вертолета, идет эвакуация. По факту произошедшего Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения закона в сфере безопасности мореплавания. Помимо этого, следователями ГСУСК России по Крыму и Севастополю были возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Позднее ведомство сообщило, что одно из уголовных дел по факту крушения танкера в акватории Черного моря в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировано на более тяжкий состав.

https://ria.ru/20241215/tanker-1989308008.html

https://ria.ru/20241215/krushenie-1989305363.html

керченский пролив

россия

черное море

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, керченский пролив, россия, черное море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), южная транспортная прокуратура, крушение двух танкеров в керченском проливе