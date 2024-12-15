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Глава Кубани рассказал о состоянии пострадавших при крушении танкера - РИА Новости, 15.12.2024
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17:31 15.12.2024 (обновлено: 17:35 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/tanker-1989321890.html
Глава Кубани рассказал о состоянии пострадавших при крушении танкера
Глава Кубани рассказал о состоянии пострадавших при крушении танкера - РИА Новости, 15.12.2024
Глава Кубани рассказал о состоянии пострадавших при крушении танкера
У госпитализированных в больницу Анапы членов экипажа танкера зафиксировано переохлаждение, при необходимости их перевезут в Краснодар, сообщил губернатор... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T17:31
2024-12-15T17:35
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
керченский пролив
анапа
россия
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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КРАСНОДАР, 15 дек – РИА Новости. У госпитализированных в больницу Анапы членов экипажа танкера зафиксировано переохлаждение, при необходимости их перевезут в Краснодар, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев."Одиннадцать членов экипажа, пострадавших при крушении танкера в Керченском проливе, доставлены в городскую больницу Анапы. У всех зафиксировано переохлаждение, врачи им оказывают медицинскую помощь. При необходимости перевезем пациентов в краевую больницу в Краснодар", - написал Кондратьев в Telegram-канале.Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщала, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС РФ сообщало, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в акватории Черного моря из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции направлены два буксира и два вертолета, идет эвакуация.По факту произошедшего Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.Помимо этого, следователями ГСУСК России по Крыму и Севастополю были возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Позднее ведомство сообщило, что одно из уголовных дел по факту крушения танкера в акватории Черного моря в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировано на более тяжкий состав.
https://ria.ru/20241215/delo-1989315295.html
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керченский пролив
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крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, керченский пролив, анапа, россия, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), южная транспортная прокуратура
Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия, Керченский пролив, Анапа, Россия, Вениамин Кондратьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Южная транспортная прокуратура
Глава Кубани рассказал о состоянии пострадавших при крушении танкера

Кондратьев: пострадавшим при крушении танкера диагностировали переохлаждение

© СоцсетиТанкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© Соцсети
Танкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
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КРАСНОДАР, 15 дек – РИА Новости. У госпитализированных в больницу Анапы членов экипажа танкера зафиксировано переохлаждение, при необходимости их перевезут в Краснодар, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
"Одиннадцать членов экипажа, пострадавших при крушении танкера в Керченском проливе, доставлены в городскую больницу Анапы. У всех зафиксировано переохлаждение, врачи им оказывают медицинскую помощь. При необходимости перевезем пациентов в краевую больницу в Краснодар", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Бастрыкину доложат о расследовании крушения танкеров в Керченском проливе
Вчера, 16:15
Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщала, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС РФ сообщало, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.
Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в акватории Черного моря из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции направлены два буксира и два вертолета, идет эвакуация.
По факту произошедшего Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.
Помимо этого, следователями ГСУСК России по Крыму и Севастополю были возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Позднее ведомство сообщило, что одно из уголовных дел по факту крушения танкера в акватории Черного моря в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировано на более тяжкий состав.
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
С экипажем поврежденного танкера "Волгонефть 239" установили связь
Вчера, 16:13
 
Крушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествияКерченский проливАнапаРоссияВениамин КондратьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Южная транспортная прокуратура
 
 
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