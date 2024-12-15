https://ria.ru/20241215/tanker-1989321890.html

Глава Кубани рассказал о состоянии пострадавших при крушении танкера

Глава Кубани рассказал о состоянии пострадавших при крушении танкера - РИА Новости, 15.12.2024

Глава Кубани рассказал о состоянии пострадавших при крушении танкера

У госпитализированных в больницу Анапы членов экипажа танкера зафиксировано переохлаждение, при необходимости их перевезут в Краснодар, сообщил губернатор... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T17:31

2024-12-15T17:31

2024-12-15T17:35

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

керченский пролив

анапа

россия

вениамин кондратьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

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КРАСНОДАР, 15 дек – РИА Новости. У госпитализированных в больницу Анапы членов экипажа танкера зафиксировано переохлаждение, при необходимости их перевезут в Краснодар, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев."Одиннадцать членов экипажа, пострадавших при крушении танкера в Керченском проливе, доставлены в городскую больницу Анапы. У всех зафиксировано переохлаждение, врачи им оказывают медицинскую помощь. При необходимости перевезем пациентов в краевую больницу в Краснодар", - написал Кондратьев в Telegram-канале.Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщала, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС РФ сообщало, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в акватории Черного моря из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции направлены два буксира и два вертолета, идет эвакуация.По факту произошедшего Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.Помимо этого, следователями ГСУСК России по Крыму и Севастополю были возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Позднее ведомство сообщило, что одно из уголовных дел по факту крушения танкера в акватории Черного моря в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировано на более тяжкий состав.

https://ria.ru/20241215/delo-1989315295.html

https://ria.ru/20241215/ekipazh-1989314978.html

керченский пролив

анапа

россия

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крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, керченский пролив, анапа, россия, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), южная транспортная прокуратура