Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение
Потери ВСУ в зоне действия группировки "Запад" составили более 550 военных
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и у Серебрянского лесничества, а также отразила две контратаки, потери противника составили более 550 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кутьковка, Двуречная, Загрызово, Лозовая, Боровая, Ковшаровка, Купянск, Глушковка Харьковской области и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.
В министерстве отметили, что группировка также отразила две контратаки подразделений ВСУ.
"Противник потерял более 550 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, девять автомобилей, боевую бронированную машину Iveco и два 105-миллиметровых орудия Melara итальянского производства, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Богдана", 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация", три 122-миллиметровых гаубицы Д-30 и одно 105-миллиметровое орудие L-119 производства Великобритании", - добавили в МО РФ.
Кроме того, российские войска уничтожили склад с боеприпасами и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав".