https://ria.ru/20241215/svo-1989294986.html

Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение

Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 15.12.2024

Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение

Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и у Серебрянского... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T12:09

2024-12-15T12:09

2024-12-15T12:19

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и у Серебрянского лесничества, а также отразила две контратаки, потери противника составили более 550 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кутьковка, Двуречная, Загрызово, Лозовая, Боровая, Ковшаровка, Купянск, Глушковка Харьковской области и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.В министерстве отметили, что группировка также отразила две контратаки подразделений ВСУ."Противник потерял более 550 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, девять автомобилей, боевую бронированную машину Iveco и два 105-миллиметровых орудия Melara итальянского производства, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Богдана", 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация", три 122-миллиметровых гаубицы Д-30 и одно 105-миллиметровое орудие L-119 производства Великобритании", - добавили в МО РФ.Кроме того, российские войска уничтожили склад с боеприпасами и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав".

https://ria.ru/20241215/spetsoperatsiya-1989278788.html

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россия, вооруженные силы украины, харьковская область