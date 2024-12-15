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Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 15.12.2024
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12:09 15.12.2024 (обновлено: 12:19 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/svo-1989294986.html
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 15.12.2024
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и у Серебрянского... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T12:09
2024-12-15T12:19
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и у Серебрянского лесничества, а также отразила две контратаки, потери противника составили более 550 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кутьковка, Двуречная, Загрызово, Лозовая, Боровая, Ковшаровка, Купянск, Глушковка Харьковской области и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.В министерстве отметили, что группировка также отразила две контратаки подразделений ВСУ."Противник потерял более 550 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, девять автомобилей, боевую бронированную машину Iveco и два 105-миллиметровых орудия Melara итальянского производства, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Богдана", 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация", три 122-миллиметровых гаубицы Д-30 и одно 105-миллиметровое орудие L-119 производства Великобритании", - добавили в МО РФ.Кроме того, российские войска уничтожили склад с боеприпасами и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав".
https://ria.ru/20241215/spetsoperatsiya-1989278788.html
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение

Потери ВСУ в зоне действия группировки "Запад" составили более 550 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 Гиацинт-Б ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и у Серебрянского лесничества, а также отразила две контратаки, потери противника составили более 550 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кутьковка, Двуречная, Загрызово, Лозовая, Боровая, Ковшаровка, Купянск, Глушковка Харьковской области и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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В министерстве отметили, что группировка также отразила две контратаки подразделений ВСУ.
"Противник потерял более 550 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, девять автомобилей, боевую бронированную машину Iveco и два 105-миллиметровых орудия Melara итальянского производства, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Богдана", 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация", три 122-миллиметровых гаубицы Д-30 и одно 105-миллиметровое орудие L-119 производства Великобритании", - добавили в МО РФ.
Кроме того, российские войска уничтожили склад с боеприпасами и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав".
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