https://ria.ru/20241215/surgut-1989311837.html

Экс-мэра Сургута освободили из-под стражи

Экс-мэра Сургута освободили из-под стражи - РИА Новости, 15.12.2024

Экс-мэра Сургута освободили из-под стражи

Экс-мэра Сургута (ХМАО) Андрея Филатова, ранее арестованного по уголовному делу о коммерческом подкупе, освободили из-под стражи, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T15:34

2024-12-15T15:34

2024-12-15T15:34

сургут

россия

нижневартовск

андрей филатов

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Экс-мэра Сургута (ХМАО) Андрея Филатова, ранее арестованного по уголовному делу о коммерческом подкупе, освободили из-под стражи, сообщил РИА Новости его адвокат Георгий Арутюнян. "Могу вам лишь подтвердить, что Андрею Сергеевичу изменена мера пресечения. Он освобожден из-под стражи. О том какая мера пресечения у него сейчас, сообщить вам не могу", – сказал собеседник агентства. Комментарием суда о деталях меры пресечения Филатову РИА Новости пока не располагает. Нижневартовский городской суд 5 ноября арестовал экс-мэра Сургута Андрея Филатова по уголовному делу о коммерческом подкупе. Как информировала пресс-служба УФСБ по Тюменской области, подозреваемые при содействии бывшего руководителя одного из муниципальных образований ХМАО создали преступную схему в целях получения денежных средств от коммерческих организаций, осуществляющих обслуживание многоквартирных домов по договорам подряда. В правоохранительных органах уточняли РИА Новости, что речь идет об экс-главе Сургута Филатове. В ведомстве также отмечали, что в период с января 2023 по октябрь 2024 года фигуранты, действуя в составе организованной группы лиц, через посредников, незаконно получили от подрядчиков денежные средства общей суммой более 6 миллионов рублей. В окружном управлении СК РФ добавляли, что учредитель и руководитель одной из компаний при содействии Филатова получали от подрядчиков, обслуживающих многоквартирные дома в Нижневартовске, денежные средства за возможность заключения договоров и их пролонгацию. По данным управления, дела о коммерческом подкупе и посредничестве в нем возбуждены в отношении пяти человек. В апреле Филатов написал в своем Telegram-канале, что принял решение сложить полномочия, а после увольнения останется в регионе и сосредоточится на новых "проектах, связанных с экономическим развитием территорий". Филатов в 2021 году был назначен главой Сургута, до этого он занимал пост председателя наблюдательного совета ПАО "Авиакомпания ЮТэйр".

https://realty.ria.ru/20241202/prokuratura-1986797379.html

https://ria.ru/20241119/arest-1984508377.html

https://ria.ru/20241102/sk-1981475001.html

сургут

россия

нижневартовск

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сургут, россия, нижневартовск, андрей филатов, следственный комитет россии (ск рф)