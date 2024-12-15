https://ria.ru/20241215/surgut-1989311837.html
Экс-мэра Сургута освободили из-под стражи
Экс-мэра Сургута освободили из-под стражи - РИА Новости, 15.12.2024
Экс-мэра Сургута освободили из-под стражи
Экс-мэра Сургута (ХМАО) Андрея Филатова, ранее арестованного по уголовному делу о коммерческом подкупе, освободили из-под стражи, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T15:34
2024-12-15T15:34
2024-12-15T15:34
сургут
россия
нижневартовск
андрей филатов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Экс-мэра Сургута (ХМАО) Андрея Филатова, ранее арестованного по уголовному делу о коммерческом подкупе, освободили из-под стражи, сообщил РИА Новости его адвокат Георгий Арутюнян. "Могу вам лишь подтвердить, что Андрею Сергеевичу изменена мера пресечения. Он освобожден из-под стражи. О том какая мера пресечения у него сейчас, сообщить вам не могу", – сказал собеседник агентства. Комментарием суда о деталях меры пресечения Филатову РИА Новости пока не располагает. Нижневартовский городской суд 5 ноября арестовал экс-мэра Сургута Андрея Филатова по уголовному делу о коммерческом подкупе. Как информировала пресс-служба УФСБ по Тюменской области, подозреваемые при содействии бывшего руководителя одного из муниципальных образований ХМАО создали преступную схему в целях получения денежных средств от коммерческих организаций, осуществляющих обслуживание многоквартирных домов по договорам подряда. В правоохранительных органах уточняли РИА Новости, что речь идет об экс-главе Сургута Филатове. В ведомстве также отмечали, что в период с января 2023 по октябрь 2024 года фигуранты, действуя в составе организованной группы лиц, через посредников, незаконно получили от подрядчиков денежные средства общей суммой более 6 миллионов рублей. В окружном управлении СК РФ добавляли, что учредитель и руководитель одной из компаний при содействии Филатова получали от подрядчиков, обслуживающих многоквартирные дома в Нижневартовске, денежные средства за возможность заключения договоров и их пролонгацию. По данным управления, дела о коммерческом подкупе и посредничестве в нем возбуждены в отношении пяти человек. В апреле Филатов написал в своем Telegram-канале, что принял решение сложить полномочия, а после увольнения останется в регионе и сосредоточится на новых "проектах, связанных с экономическим развитием территорий". Филатов в 2021 году был назначен главой Сургута, до этого он занимал пост председателя наблюдательного совета ПАО "Авиакомпания ЮТэйр".
https://realty.ria.ru/20241202/prokuratura-1986797379.html
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сургут, россия, нижневартовск, андрей филатов, следственный комитет россии (ск рф)
Сургут, Россия, Нижневартовск, Андрей Филатов, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-мэра Сургута освободили из-под стражи
Экс-мэра Сургута Филатова, обвиняемого в коммерческом подкупе, выпустили из СИЗО
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Экс-мэра Сургута (ХМАО) Андрея Филатова, ранее арестованного по уголовному делу о коммерческом подкупе, освободили из-под стражи, сообщил РИА Новости его адвокат Георгий Арутюнян.
"Могу вам лишь подтвердить, что Андрею Сергеевичу изменена мера пресечения. Он освобожден из-под стражи. О том какая мера пресечения у него сейчас, сообщить вам не могу", – сказал собеседник агентства.
Комментарием суда о деталях меры пресечения Филатову
РИА Новости пока не располагает.
Нижневартовский городской суд 5 ноября арестовал экс-мэра Сургута Андрея Филатова по уголовному делу о коммерческом подкупе. Как информировала пресс-служба УФСБ по Тюменской области, подозреваемые при содействии бывшего руководителя одного из муниципальных образований ХМАО создали преступную схему в целях получения денежных средств от коммерческих организаций, осуществляющих обслуживание многоквартирных домов по договорам подряда. В правоохранительных органах уточняли РИА Новости, что речь идет об экс-главе Сургута
Филатове.
В ведомстве также отмечали, что в период с января 2023 по октябрь 2024 года фигуранты, действуя в составе организованной группы лиц, через посредников, незаконно получили от подрядчиков денежные средства общей суммой более 6 миллионов рублей.
В окружном управлении СК РФ
добавляли, что учредитель и руководитель одной из компаний при содействии Филатова получали от подрядчиков, обслуживающих многоквартирные дома в Нижневартовске
, денежные средства за возможность заключения договоров и их пролонгацию. По данным управления, дела о коммерческом подкупе и посредничестве в нем возбуждены в отношении пяти человек.
В апреле Филатов написал в своем Telegram-канале, что принял решение сложить полномочия, а после увольнения останется в регионе и сосредоточится на новых "проектах, связанных с экономическим развитием территорий".
Филатов в 2021 году был назначен главой Сургута, до этого он занимал пост председателя наблюдательного совета ПАО "Авиакомпания ЮТэйр".