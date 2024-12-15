https://ria.ru/20241215/sumy-1989324162.html

В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 15.12.2024

В Сумах прогремел взрыв

Взрыв раздался в воскресенье в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное Сумы" в Telegram-канале. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T17:57

2024-12-15T17:57

2024-12-15T17:57

в мире

россия

украина

киев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_32:148:1221:817_1920x0_80_0_0_99e4d8b136692bb01e77caed1a5e4900.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Взрыв раздался в воскресенье в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное Сумы" в Telegram-канале. "В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога по состоянию на 17.40 мск звучит в Киеве, Киевской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Сумской областях. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241215/berletik-1989307018.html

https://ria.ru/20241214/simonyan-1989249738.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины