Рейтинг@Mail.ru
В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 15.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/sumy-1989324162.html
В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 15.12.2024
В Сумах прогремел взрыв
Взрыв раздался в воскресенье в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное Сумы" в Telegram-канале. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T17:57
2024-12-15T17:57
в мире
россия
украина
киев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_32:148:1221:817_1920x0_80_0_0_99e4d8b136692bb01e77caed1a5e4900.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Взрыв раздался в воскресенье в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное Сумы" в Telegram-канале. "В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога по состоянию на 17.40 мск звучит в Киеве, Киевской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Сумской областях. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241215/berletik-1989307018.html
https://ria.ru/20241214/simonyan-1989249738.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_140:0:1280:855_1920x0_80_0_0_96fe5dc3566f1fe1d28f04335035b1c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Взрыв раздался в воскресенье в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное Сумы" в Telegram-канале.
Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном издания.
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
"Лишь уловка". В США раскрыли новый план по Украине
Вчера, 14:26
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога по состоянию на 17.40 мск звучит в Киеве, Киевской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Сумской областях.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Симоньян заявила, что большинство европейцев не поддерживают помощь Украине
14 декабря, 20:09
 
В миреРоссияУкраинаКиевДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала