В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Взрыв раздался в воскресенье в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное Сумы" в Telegram-канале.
"В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном издания.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога по состоянию на 17.40 мск звучит в Киеве, Киевской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Сумской областях.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.