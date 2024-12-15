https://ria.ru/20241215/sudno-1989304882.html
Два судна следуют к месту крушения танкеров в Керченском проливе
Два судна следуют к месту крушения танкеров в Керченском проливе - РИА Новости, 15.12.2024
Два судна следуют к месту крушения танкеров в Керченском проливе
Спасательный буксир "Меркурий" Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы участвует в спасательной операции в Черном море из-за крушения двух танкеров, к месту... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T14:11
2024-12-15T14:11
2024-12-15T14:11
происшествия
черное море
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Спасательный буксир "Меркурий" Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы участвует в спасательной операции в Черном море из-за крушения двух танкеров, к месту аварии также следует МФАСС "Спасатель Ильин", сообщили РИА Новости в Морспасслужбе. "Два судна терпят бедствия. "Волгонефть 239" - экипаж 14 человек и т/х "Волгонефть 212" - экипаж 15 человек. В операции участвует спасательный буксир "Меркурий" Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы. К месту крушения следует МФАСС "Спасатель Ильин", — сообщили в службе. Ранее Росморречфлот сообщил, что крушение двух танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" произошло в акватории Черного моря из-за шторма, на бортах находились 29 человек, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. В настоящее время идет эвакуация.
https://ria.ru/20241215/razliv-1989301959.html
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происшествия, черное море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Происшествия, Черное море, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
Два судна следуют к месту крушения танкеров в Керченском проливе
В Черном море идет спасательная операция из-за крушения двух танкеров