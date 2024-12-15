https://ria.ru/20241215/stantsija-1989308219.html

В Херсонской области повреждена железнодорожная станция

В Херсонской области повреждена железнодорожная станция - РИА Новости, 15.12.2024

В Херсонской области повреждена железнодорожная станция

Украинский телеканал "Мы - Украина" сообщил о повреждении железнодорожной станции в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T14:46

2024-12-15T14:46

2024-12-15T14:47

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

днепр (город)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Украинский телеканал "Мы - Украина" сообщил о повреждении железнодорожной станции в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Как сообщает телеканал в Telegram-канале, в результате атаки в подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждения получили "железнодорожная станция, станция техобслуживания", а также два газопровода. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20241210/ukraina-1988315832.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины