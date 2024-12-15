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В Херсонской области повреждена железнодорожная станция - РИА Новости, 15.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:46 15.12.2024 (обновлено: 14:47 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/stantsija-1989308219.html
В Херсонской области повреждена железнодорожная станция
В Херсонской области повреждена железнодорожная станция - РИА Новости, 15.12.2024
В Херсонской области повреждена железнодорожная станция
Украинский телеканал "Мы - Украина" сообщил о повреждении железнодорожной станции в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T14:46
2024-12-15T14:47
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
днепр (город)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Украинский телеканал "Мы - Украина" сообщил о повреждении железнодорожной станции в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Как сообщает телеканал в Telegram-канале, в результате атаки в подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждения получили "железнодорожная станция, станция техобслуживания", а также два газопровода. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241210/ukraina-1988315832.html
херсонская область
россия
днепр (город)
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херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Вооруженные силы Украины
В Херсонской области повреждена железнодорожная станция

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена железнодорожная станция

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖелезнодорожная станция
Железнодорожная станция - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Железнодорожная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Украинский телеканал "Мы - Украина" сообщил о повреждении железнодорожной станции в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.
Как сообщает телеканал в Telegram-канале, в результате атаки в подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждения получили "железнодорожная станция, станция техобслуживания", а также два газопровода.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
На Украине заявили о повреждении критической инфраструктуры под Херсоном
10 декабря, 08:56
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияДнепр (город)Вооруженные силы Украины
 
 
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