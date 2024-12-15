https://ria.ru/20241215/stakan-1989275988.html
NBC News: в лицо звезды фильма "Джанго" в его день рождения кинули стакан
NBC News: в лицо звезды фильма "Джанго" в его день рождения кинули стакан - РИА Новости, 15.12.2024
NBC News: в лицо звезды фильма "Джанго" в его день рождения кинули стакан
Неизвестный кинул стакан в лицо актеру Джейми Фоксу, известному по главным ролям в фильмах "Джанго освобожденный" и "Рэй", когда тот праздновал свой день... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T04:57
2024-12-15T04:57
2024-12-15T06:30
беверли-хиллз
джейми фокс
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Неизвестный кинул стакан в лицо актеру Джейми Фоксу, известному по главным ролям в фильмах "Джанго освобожденный" и "Рэй", когда тот праздновал свой день рождения в одном из ресторанов города Беверли-Хиллз, сообщает телеканал NBC News. "Фокс праздновал свой день рождения в пятницу вечером в ресторане Mr. Chow, когда кто-то бросил стакан, который попал ему в лицо, в результате чего актеру наложили швы", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на представителя актера. По данным телеканала, инцидент произошел в пятницу около 22 часов по местному времени (6.00 в субботу по мск). Отмечается, что полиция изначально получила звонок о "возможном нападении с применением смертоносного оружия", однако, по данным правоохранителей, в действительности в ресторане произошла потасовка. Согласно телеканалу, полиция не произвела арестов по итогам произошедшего.
https://ria.ru/20241209/kazn-1988159421.html
беверли-хиллз
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беверли-хиллз, джейми фокс
Беверли-Хиллз, Джейми Фокс
NBC News: в лицо звезды фильма "Джанго" в его день рождения кинули стакан
NBC News: неизвестный кинул стакан в лицо Джейми Фоксу в его день рождения