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Спецпосланник генсека ООН по Сирии прибыл в Дамаск - РИА Новости, 15.12.2024
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17:00 15.12.2024 (обновлено: 17:13 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/spetsposlannik-1989318944.html
Спецпосланник генсека ООН по Сирии прибыл в Дамаск
Спецпосланник генсека ООН по Сирии прибыл в Дамаск - РИА Новости, 15.12.2024
Спецпосланник генсека ООН по Сирии прибыл в Дамаск
Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен прибыл в Дамаск впервые после ухода Башара Асада от власти, следует из расшифровки выступления... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T17:00
2024-12-15T17:13
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ЖЕНЕВА, 15 дек - РИА Новости. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен прибыл в Дамаск впервые после ухода Башара Асада от власти, следует из расшифровки выступления Педерсена после прибытия, распространенной его офисом.В пятницу его офис сообщал, что Педерсен отправится в Дамаск как можно скорее, чтобы поговорить со всеми заинтересованными сторонами."Прежде всего, конечно, перемены, которые мы сейчас наблюдаем после падения режима Асада, просто огромны, и, конечно, эти перемены сами по себе вселяют большие надежды, но мы все знаем, что впереди у нас еще много проблем", - сказано в документе.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241215/zelenskiy-1989317526.html
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в мире, дамаск (город), сирия, оон, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Дамаск (город), Сирия, ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Спецпосланник генсека ООН по Сирии прибыл в Дамаск

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Педерсен прибыл в Дамаск

© Sputnik | Перейти в медиабанкСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
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Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 15 дек - РИА Новости. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен прибыл в Дамаск впервые после ухода Башара Асада от власти, следует из расшифровки выступления Педерсена после прибытия, распространенной его офисом.
В пятницу его офис сообщал, что Педерсен отправится в Дамаск как можно скорее, чтобы поговорить со всеми заинтересованными сторонами.
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"Прежде всего, конечно, перемены, которые мы сейчас наблюдаем после падения режима Асада, просто огромны, и, конечно, эти перемены сами по себе вселяют большие надежды, но мы все знаем, что впереди у нас еще много проблем", - сказано в документе.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
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