https://ria.ru/20241215/spetsposlannik-1989318944.html

Спецпосланник генсека ООН по Сирии прибыл в Дамаск

Спецпосланник генсека ООН по Сирии прибыл в Дамаск - РИА Новости, 15.12.2024

Спецпосланник генсека ООН по Сирии прибыл в Дамаск

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен прибыл в Дамаск впервые после ухода Башара Асада от власти, следует из расшифровки выступления... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T17:00

2024-12-15T17:00

2024-12-15T17:13

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ЖЕНЕВА, 15 дек - РИА Новости. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен прибыл в Дамаск впервые после ухода Башара Асада от власти, следует из расшифровки выступления Педерсена после прибытия, распространенной его офисом.В пятницу его офис сообщал, что Педерсен отправится в Дамаск как можно скорее, чтобы поговорить со всеми заинтересованными сторонами."Прежде всего, конечно, перемены, которые мы сейчас наблюдаем после падения режима Асада, просто огромны, и, конечно, эти перемены сами по себе вселяют большие надежды, но мы все знаем, что впереди у нас еще много проблем", - сказано в документе.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241215/zelenskiy-1989317526.html

https://ria.ru/20241215/oon-1989320073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, дамаск (город), сирия, оон, обострение ситуации в сирии — 2024