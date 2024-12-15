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Спецоперация, 15 декабря: ВС России освободили Веселый Гай и Пушкино в ДНР - РИА Новости, 15.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:17 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/spetsoperatsiya-1989325886.html
Спецоперация, 15 декабря: ВС России освободили Веселый Гай и Пушкино в ДНР
Спецоперация, 15 декабря: ВС России освободили Веселый Гай и Пушкино в ДНР - РИА Новости, 15.12.2024
Спецоперация, 15 декабря: ВС России освободили Веселый Гай и Пушкино в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в ДНР, уничтожили четыре пусковые установки ЗРК Patriot, средства ПВО сбили самолет РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T18:17
2024-12-15T18:17
специальная военная операция на украине
россия
курахово
владимир рогов
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
омон россии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в ДНР, уничтожили четыре пусковые установки ЗРК Patriot, средства ПВО сбили самолет МиГ-29. ВС России взяли под контроль Веселый Гай и ПушкиноРоссийские войска взяли под контроль населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в ДНР, сообщило Минобороны. Уничтожены радиолокационная станция AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки ЗРК Patriot производства США. Средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 116 беспилотников. ВСУ потеряли за сутки около 1525 военнослужащих. ВСУ потеряли на курском направлении свыше 400 военныхЗа сутки потери ВСУ на курском направлении составили свыше 400 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, три артиллерийских орудия и 10 минометов, пятеро украинских военнослужащих сдались в плен, сообщило Минобороны РФ. ПВО сбила 15 БПЛА на территорией РоссииРоссийские силы ПВО ночью уничтожили 15 украинских беспилотников, в том числе 13 БПЛА - над акваторией Черного моря, по одному - над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России. Группировка ВСУ из 700 человек попала в окружение южнее КураховоГруппировка ВСУ, насчитывающая около 700 человек, в числе которых отряд спецназа, попала в полное окружение южнее города Курахово в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВСУ угодили в "огневой мешок" южнее Курахово, в самом же городе продолжаются бои за его освобождение от украинской оккупации. "Котел" для украинских боевиков южнее Курахово в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай, захлопнулся. В окружение попало около 700 боевиков ВСУ, в том числе отряд специального назначения, который недавно туда перебросили. Организованного сопротивления или обороны нет, они пытаются выйти из окружения разрозненными группами по полям и руслу реки", - сказал Рогов. По его словам, основные силы ВСУ контратакуют российские позиции западнее Успеновки, чтобы пробить коридор для выхода оказавшейся в "котле" группировки. "При этом, согласно перехватам, до полного окружения группировка ВСУ не менее восьми раз запрашивала команды отступить и эвакуироваться, однако им было отказано", - сказал Рогов. ВС России нанесли два удара по объекту в Харькове, уничтожено около 200 военных ВСУГлава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ВС РФ нанесли два удара по одному из объектов в Харькове, где располагалась бригада ВСУ в ответ на утреннюю атаку Грозного беспилотниками, уничтожено около 200 военных противника. Кадыров сообщил, что три беспилотника утром в воскресенье атаковали Грозный, два из них были сбиты, один упал на территории ОМОНа "АХМАТ-Грозный" Управления Росгвардии по Чеченской Республике, жертв и пострадавших нет. "На любую попытку атаковать наши цели мы будем отвечать более точными и более жесткими ударами возмездия. Поэтому сегодня же я передал оперативные данные, собранные нашими бойцами-разведчиками, о расположении большого количества укрофашистов. В результате уже в 12 часов дня ВКС России нанесли два удара "Искандером" по одному из объектов в Харькове, где располагались ВСУшники 82-ой отдельной десантно-штурмовой бригады. Уничтожено около 200 укрофашистов", - написал он в Telegram-канале. Кадыров добавил, что в следующий раз, если украинскому руководству "придет мысль ударить беспилотниками по Чеченской Республике", то будут нанесены ответные избирательные удары по местам скопления личного состава ВСУ.
https://ria.ru/20241215/patriot-1989295823.html
https://ria.ru/20241215/rogov-1989319050.html
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россия, курахово, владимир рогов, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), миг-29, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курахово, Владимир Рогов, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, ОМОН России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МиГ-29, Украина

Спецоперация, 15 декабря: ВС России освободили Веселый Гай и Пушкино в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в ДНР, уничтожили четыре пусковые установки ЗРК Patriot, средства ПВО сбили самолет МиГ-29.

ВС России взяли под контроль Веселый Гай и Пушкино

Российские войска взяли под контроль населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в ДНР, сообщило Минобороны. Уничтожены радиолокационная станция AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки ЗРК Patriot производства США. Средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 116 беспилотников. ВСУ потеряли за сутки около 1525 военнослужащих.
Пусковая установка зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
ВС России уничтожили четыре пусковые установки Patriot
Вчера, 12:21

ВСУ потеряли на курском направлении свыше 400 военных

За сутки потери ВСУ на курском направлении составили свыше 400 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, три артиллерийских орудия и 10 минометов, пятеро украинских военнослужащих сдались в плен, сообщило Минобороны РФ.

ПВО сбила 15 БПЛА на территорией России

Российские силы ПВО ночью уничтожили 15 украинских беспилотников, в том числе 13 БПЛА - над акваторией Черного моря, по одному - над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России.

Группировка ВСУ из 700 человек попала в окружение южнее Курахово

Группировка ВСУ, насчитывающая около 700 человек, в числе которых отряд спецназа, попала в полное окружение южнее города Курахово в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВСУ угодили в "огневой мешок" южнее Курахово, в самом же городе продолжаются бои за его освобождение от украинской оккупации.
Российский флаг над элеватором в Курахово - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Рогов сообщил о случаях бегства украинских военных из Курахово
Вчера, 17:00
"Котел" для украинских боевиков южнее Курахово в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай, захлопнулся. В окружение попало около 700 боевиков ВСУ, в том числе отряд специального назначения, который недавно туда перебросили. Организованного сопротивления или обороны нет, они пытаются выйти из окружения разрозненными группами по полям и руслу реки", - сказал Рогов.
По его словам, основные силы ВСУ контратакуют российские позиции западнее Успеновки, чтобы пробить коридор для выхода оказавшейся в "котле" группировки.
"При этом, согласно перехватам, до полного окружения группировка ВСУ не менее восьми раз запрашивала команды отступить и эвакуироваться, однако им было отказано", - сказал Рогов.

ВС России нанесли два удара по объекту в Харькове, уничтожено около 200 военных ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ВС РФ нанесли два удара по одному из объектов в Харькове, где располагалась бригада ВСУ в ответ на утреннюю атаку Грозного беспилотниками, уничтожено около 200 военных противника.
Кадыров сообщил, что три беспилотника утром в воскресенье атаковали Грозный, два из них были сбиты, один упал на территории ОМОНа "АХМАТ-Грозный" Управления Росгвардии по Чеченской Республике, жертв и пострадавших нет.
"На любую попытку атаковать наши цели мы будем отвечать более точными и более жесткими ударами возмездия. Поэтому сегодня же я передал оперативные данные, собранные нашими бойцами-разведчиками, о расположении большого количества укрофашистов. В результате уже в 12 часов дня ВКС России нанесли два удара "Искандером" по одному из объектов в Харькове, где располагались ВСУшники 82-ой отдельной десантно-штурмовой бригады. Уничтожено около 200 укрофашистов", - написал он в Telegram-канале.
Кадыров добавил, что в следующий раз, если украинскому руководству "придет мысль ударить беспилотниками по Чеченской Республике", то будут нанесены ответные избирательные удары по местам скопления личного состава ВСУ.
Уничтожение живой силы ВСУ в лесистой местности операторами боевых дронов - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Минобороны показало кадры уничтожения живой силы ВСУ в Харьковской области
Вчера, 17:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКураховоВладимир РоговРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныОМОН РоссииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МиГ-29Украина
 
 
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