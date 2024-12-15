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Силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских БПЛА - РИА Новости, 15.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:18 15.12.2024 (обновлено: 08:19 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/spetsoperatsiya-1989279726.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских БПЛА - РИА Новости, 15.12.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских БПЛА
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T07:18
2024-12-15T08:19
специальная военная операция на украине
черное море
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. "Тринадцать БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, и по одному БПЛА над территориями Курской и Белгородской областей", — говорится в сообщении.Кроме того, как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, в субботу в Белгородской области зафиксировали 37 атак ВСУ посредством дронов.
https://ria.ru/20241214/drony-1989264266.html
черное море
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черное море, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских БПЛА

Минобороны сообщило о 15 уничтоженных за ночь дронах над территорией России

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
"Тринадцать БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, и по одному БПЛА над территориями Курской и Белгородской областей", — говорится в сообщении.
Кроме того, как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, в субботу в Белгородской области зафиксировали 37 атак ВСУ посредством дронов.
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
ВС России уничтожили дроны ВСУ над тремя областями и Черным морем
Вчера, 22:51
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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