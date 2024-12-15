https://ria.ru/20241215/spetsoperatsiya-1989279726.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских БПЛА - РИА Новости, 15.12.2024

Силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских БПЛА

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T07:18

2024-12-15T07:18

2024-12-15T08:19

специальная военная операция на украине

черное море

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. "Тринадцать БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, и по одному БПЛА над территориями Курской и Белгородской областей", — говорится в сообщении.Кроме того, как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, в субботу в Белгородской области зафиксировали 37 атак ВСУ посредством дронов.

https://ria.ru/20241214/drony-1989264266.html

черное море

белгородская область

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черное море, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вячеслав гладков, вооруженные силы украины