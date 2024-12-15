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Силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских БПЛА - РИА Новости, 15.12.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских БПЛА
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T07:18
2024-12-15T07:18
2024-12-15T08:19
специальная военная операция на украине
черное море
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. "Тринадцать БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, и по одному БПЛА над территориями Курской и Белгородской областей", — говорится в сообщении.Кроме того, как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, в субботу в Белгородской области зафиксировали 37 атак ВСУ посредством дронов.
https://ria.ru/20241214/drony-1989264266.html
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черное море, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских БПЛА
Минобороны сообщило о 15 уничтоженных за ночь дронах над территорией России