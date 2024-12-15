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Житель ДНР рассказал, как ВСУ бросали гранаты в подвалы жилых домов - РИА Новости, 15.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:34 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/spetsoperatsiya-1989278788.html
Житель ДНР рассказал, как ВСУ бросали гранаты в подвалы жилых домов
Житель ДНР рассказал, как ВСУ бросали гранаты в подвалы жилых домов - РИА Новости, 15.12.2024
Житель ДНР рассказал, как ВСУ бросали гранаты в подвалы жилых домов
Житель освобожденного поселка Желанное в ДНР Александр Мирошник рассказал РИА Новости, как украинские военные бросали гранаты в подвалы жилых домов. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T06:34
2024-12-15T06:34
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Житель освобожденного поселка Желанное в ДНР Александр Мирошник рассказал РИА Новости, как украинские военные бросали гранаты в подвалы жилых домов. "Заходили со стороны Новоселовки. Там и кидали гранаты по подвалам. Там звери заходили, там и наемные были. Это я знаю от своего хорошего друга. Благо, что я перешел на двухэтажку жить. Дом мой просто стерли", - сказал Мирошник. По его словам, одному из его соседей повезло остаться в живых после очередного подобного случая. "Он думал, что зашли русские. Вылез из подвала, смотрит, что уже военные лазят. Ну думал, что русские. Говорит им "привет", а они ему "слава Украине". Он быстро в подвал нырнул. Они начали закидывать его гранатами. Хорошо, что у него двери были, в подвале он там все оборудовал, дверьми обложил себя. Если бы не они, его прибило бы. Вот он уже вылазит через некоторое время. Думал, опять они, а это уже русские зашли", - добавил он. Об освобождении Желанного в ДНР подразделениями группировки войск "Центр" Минобороны РФ сообщило 21 августа.
https://ria.ru/20241215/spetsoperatsiya-1989276255.html
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Житель ДНР рассказал, как ВСУ бросали гранаты в подвалы жилых домов

Житель поселка Желанное рассказал, как ВСУ бросали гранаты в подвалы жилых домов

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненым в Донецкой области
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Житель освобожденного поселка Желанное в ДНР Александр Мирошник рассказал РИА Новости, как украинские военные бросали гранаты в подвалы жилых домов.
"Заходили со стороны Новоселовки. Там и кидали гранаты по подвалам. Там звери заходили, там и наемные были. Это я знаю от своего хорошего друга. Благо, что я перешел на двухэтажку жить. Дом мой просто стерли", - сказал Мирошник.
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По его словам, одному из его соседей повезло остаться в живых после очередного подобного случая.
"Он думал, что зашли русские. Вылез из подвала, смотрит, что уже военные лазят. Ну думал, что русские. Говорит им "привет", а они ему "слава Украине". Он быстро в подвал нырнул. Они начали закидывать его гранатами. Хорошо, что у него двери были, в подвале он там все оборудовал, дверьми обложил себя. Если бы не они, его прибило бы. Вот он уже вылазит через некоторое время. Думал, опять они, а это уже русские зашли", - добавил он.
Об освобождении Желанного в ДНР подразделениями группировки войск "Центр" Минобороны РФ сообщило 21 августа.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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