https://ria.ru/20241215/spetsoperatsiya-1989278788.html

Житель ДНР рассказал, как ВСУ бросали гранаты в подвалы жилых домов

Житель ДНР рассказал, как ВСУ бросали гранаты в подвалы жилых домов - РИА Новости, 15.12.2024

Житель ДНР рассказал, как ВСУ бросали гранаты в подвалы жилых домов

Житель освобожденного поселка Желанное в ДНР Александр Мирошник рассказал РИА Новости, как украинские военные бросали гранаты в подвалы жилых домов. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T06:34

2024-12-15T06:34

2024-12-15T06:34

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Житель освобожденного поселка Желанное в ДНР Александр Мирошник рассказал РИА Новости, как украинские военные бросали гранаты в подвалы жилых домов. "Заходили со стороны Новоселовки. Там и кидали гранаты по подвалам. Там звери заходили, там и наемные были. Это я знаю от своего хорошего друга. Благо, что я перешел на двухэтажку жить. Дом мой просто стерли", - сказал Мирошник. По его словам, одному из его соседей повезло остаться в живых после очередного подобного случая. "Он думал, что зашли русские. Вылез из подвала, смотрит, что уже военные лазят. Ну думал, что русские. Говорит им "привет", а они ему "слава Украине". Он быстро в подвал нырнул. Они начали закидывать его гранатами. Хорошо, что у него двери были, в подвале он там все оборудовал, дверьми обложил себя. Если бы не они, его прибило бы. Вот он уже вылазит через некоторое время. Думал, опять они, а это уже русские зашли", - добавил он. Об освобождении Желанного в ДНР подразделениями группировки войск "Центр" Минобороны РФ сообщило 21 августа.

https://ria.ru/20241215/spetsoperatsiya-1989276255.html

https://ria.ru/20241215/bogomaz-1989268259.html

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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)