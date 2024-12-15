https://ria.ru/20241215/spetsoperatsiya-1989276629.html

Истребители Су-35С выполнили прикрытие экипажей ВКС в Курской области

Истребители Су-35С выполнили прикрытие экипажей ВКС в Курской области - РИА Новости, 15.12.2024

Истребители Су-35С выполнили прикрытие экипажей ВКС в Курской области

Экипажи истребителей Су-35С ВКС России выполнили воздушное прикрытие экипажей ВКС в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T05:18

2024-12-15T05:18

2024-12-15T05:18

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

су-35с

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Экипажи истребителей Су-35С ВКС России выполнили воздушное прикрытие экипажей ВКС в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи многоцелевых сверхманёвренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили воздушное прикрытие экипажей ВКС в приграничных районах Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется что в ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-35С отработали воздушное прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по бронированной технике и личному составу ВСУ.

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безопасность, россия, курская область, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-35с