Рейтинг@Mail.ru
Истребители Су-35С выполнили прикрытие экипажей ВКС в Курской области - РИА Новости, 15.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:18 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/spetsoperatsiya-1989276629.html
Истребители Су-35С выполнили прикрытие экипажей ВКС в Курской области
Истребители Су-35С выполнили прикрытие экипажей ВКС в Курской области - РИА Новости, 15.12.2024
Истребители Су-35С выполнили прикрытие экипажей ВКС в Курской области
Экипажи истребителей Су-35С ВКС России выполнили воздушное прикрытие экипажей ВКС в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T05:18
2024-12-15T05:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
су-35с
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899123910_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_bdf35de27f5c4e602313bb002d7b6098.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Экипажи истребителей Су-35С ВКС России выполнили воздушное прикрытие экипажей ВКС в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи многоцелевых сверхманёвренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили воздушное прикрытие экипажей ВКС в приграничных районах Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется что в ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-35С отработали воздушное прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по бронированной технике и личному составу ВСУ.
https://ria.ru/20241214/likvidirovali-1989262194.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899123910_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_06d35a7f5bad8be82549dc1796421b26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, курская область, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-35с
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-35С
Истребители Су-35С выполнили прикрытие экипажей ВКС в Курской области

Истребители Су-35С выполнили прикрытие экипажей ВКС в Курском приграничье

© Фото : ОАКСамолет Су-35С, переданный Минобороны
Самолет Су-35С, переданный Минобороны - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© Фото : ОАК
Самолет Су-35С, переданный Минобороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Экипажи истребителей Су-35С ВКС России выполнили воздушное прикрытие экипажей ВКС в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипажи многоцелевых сверхманёвренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили воздушное прикрытие экипажей ВКС в приграничных районах Курской области", - говорится в сообщении.
Уточняется что в ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-35С отработали воздушное прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по бронированной технике и личному составу ВСУ.
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
В зоне СВО ликвидировали главу разведки бригады ВСУ
Вчера, 22:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныСу-35С
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала