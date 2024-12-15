https://ria.ru/20241215/spetsoperatsiya-1989276514.html

ВС России уничтожили технику и орудия ВСУ на Купянском участке фронта

ВС России уничтожили технику и орудия ВСУ на Купянском участке фронта - РИА Новости, 15.12.2024

ВС России уничтожили технику и орудия ВСУ на Купянском участке фронта

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили боевую бронированную технику,... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T05:16

2024-12-15T05:16

2024-12-15T05:16

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983897557_0:44:3069:1770_1920x0_80_0_0_c2c387c0c9ad30109fb1363b1a0b29bf.jpg

ЛУГАНСК, 15 дек - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили боевую бронированную технику, артиллерийские орудия и группу солдат ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе выполнения боевых задач расчеты РСЗО "Град" артиллерийского полка гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили боевую бронированную технику, артиллерийские орудия и скопление живой силы ВСУ", - сообщили в МО РФ. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в точном попадании снарядов в заданные районы.

https://ria.ru/20241214/spetsoperatsiya-1989231666.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины