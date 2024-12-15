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ВС России уничтожили технику и орудия ВСУ на Купянском участке фронта
ВС России уничтожили технику и орудия ВСУ на Купянском участке фронта - РИА Новости, 15.12.2024
ВС России уничтожили технику и орудия ВСУ на Купянском участке фронта
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили боевую бронированную технику,... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T05:16
2024-12-15T05:16
2024-12-15T05:16
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ЛУГАНСК, 15 дек - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили боевую бронированную технику, артиллерийские орудия и группу солдат ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе выполнения боевых задач расчеты РСЗО "Град" артиллерийского полка гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили боевую бронированную технику, артиллерийские орудия и скопление живой силы ВСУ", - сообщили в МО РФ. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в точном попадании снарядов в заданные районы.
https://ria.ru/20241214/spetsoperatsiya-1989231666.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили технику и орудия ВСУ на Купянском участке фронта
Артиллеристы уничтожили технику и орудия ВСУ на Купянском участке фронта