https://ria.ru/20241215/spetsoperatsiya-1989276377.html
Операторы ударных БПЛА ВС России уничтожили полевой склад ВСУ
Операторы ударных БПЛА ВС России уничтожили полевой склад ВСУ - РИА Новости, 15.12.2024
Операторы ударных БПЛА ВС России уничтожили полевой склад ВСУ
Операторы ударных БПЛА отдельного разведывательного батальона 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили в Запорожской области полевой склад... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T05:11
2024-12-15T05:11
2024-12-15T05:11
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984619711_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7c1dc5ac0fab8b18a11c58ae6f79bc0d.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА отдельного разведывательного батальона 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили в Запорожской области полевой склад ВСУ, сообщил журналистам начальник штаба батальона с позывным "Беркут". "Поступила задача выдвинуться расчету на один из наблюдательных пунктов. В процессе поиска и разведки был обнаружен полевой склад хранения инженерных боеприпасов противника, в районе 50 противотанковых мин. Оператор принял решение попробовать уничтожить. Первое попадание было прямое, прямо в центр всех этих мин, началось возгорание, после него произошла сильная детонация. Противник потерял большое количество инженерных боеприпасов", - рассказал офицер. По его словам, разведчики на постоянной основе поддерживают российские штурмовые подразделения. "Там уже выбор идет командира штурмовой группы, что ему надо. Если перед ним появляется противник, то он может подать запрос либо на применение FPV-дрона, у нас всегда есть расчет в готовности, либо начинаем помогать ему сбросами", - отметил "Беркут" "Если задачи поддержки штурмовых действий нет, то занимаемся по своему плану - будоражим противника, не даем спокойно жить. У нас идет сначала разведка, мы находим цель самостоятельно и также пытаемся ее уничтожить", - добавил он.
https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988301684.html
https://ria.ru/20241214/bespilotniki-1989175826.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984619711_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_1765540995cb8c46fb44d81331218c06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Операторы ударных БПЛА ВС России уничтожили полевой склад ВСУ
Операторы ударных БПЛА ВС РФ уничтожили полевой склад ВСУ в Запорожской области
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА отдельного разведывательного батальона 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили в Запорожской области полевой склад ВСУ, сообщил журналистам начальник штаба батальона с позывным "Беркут".
"Поступила задача выдвинуться расчету на один из наблюдательных пунктов. В процессе поиска и разведки был обнаружен полевой склад хранения инженерных боеприпасов противника, в районе 50 противотанковых мин. Оператор принял решение попробовать уничтожить. Первое попадание было прямое, прямо в центр всех этих мин, началось возгорание, после него произошла сильная детонация. Противник потерял большое количество инженерных боеприпасов", - рассказал офицер.
По его словам, разведчики на постоянной основе поддерживают российские штурмовые подразделения.
"Там уже выбор идет командира штурмовой группы, что ему надо. Если перед ним появляется противник, то он может подать запрос либо на применение FPV-дрона, у нас всегда есть расчет в готовности, либо начинаем помогать ему сбросами", - отметил "Беркут"
"Если задачи поддержки штурмовых действий нет, то занимаемся по своему плану - будоражим противника, не даем спокойно жить. У нас идет сначала разведка, мы находим цель самостоятельно и также пытаемся ее уничтожить", - добавил он.