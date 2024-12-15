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ВС России освободили мирных жителей при взятии Петровки в ДНР - РИА Новости, 15.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 15.12.2024 (обновлено: 07:45 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/spetsoperatsiya-1989276255.html
ВС России освободили мирных жителей при взятии Петровки в ДНР
ВС России освободили мирных жителей при взятии Петровки в ДНР - РИА Новости, 15.12.2024
ВС России освободили мирных жителей при взятии Петровки в ДНР
Бойцы группировки "Центр" освободили мирных жителей в ходе взятия под контроль населенного пункта Петровка в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T05:07
2024-12-15T07:45
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Бойцы группировки "Центр" освободили мирных жителей в ходе взятия под контроль населенного пункта Петровка в ДНР, сообщили в Минобороны России.По данным ведомства, штурмовики "Центра" при поддержке бронегруппы стремительно зашли в близлежащие к Петровке лесополосы и уничтожили подразделения ВСУ в укреплениях. После этого они малыми группами зашли с двух сторон в населенный пункт."В подвалах захваченных домов, где размещались боевики ВСУ, были обнаружены запертые мирные жители, которые были освобождены нашими штурмовиками", — рассказали в Минобороны, показав кадры взятия села.Минобороны объявило о взятии под контроль Петровки в ДНР 1 декабря.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России освободили мирных жителей при взятии Петровки в ДНР

Бойцы группировки Центр освободили мирных жителей при взятии Петровки в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Бойцы группировки "Центр" освободили мирных жителей в ходе взятия под контроль населенного пункта Петровка в ДНР, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, штурмовики "Центра" при поддержке бронегруппы стремительно зашли в близлежащие к Петровке лесополосы и уничтожили подразделения ВСУ в укреплениях. После этого они малыми группами зашли с двух сторон в населенный пункт.
"В подвалах захваченных домов, где размещались боевики ВСУ, были обнаружены запертые мирные жители, которые были освобождены нашими штурмовиками", — рассказали в Минобороны, показав кадры взятия села.
Минобороны объявило о взятии под контроль Петровки в ДНР 1 декабря.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
ВС России уничтожили дроны ВСУ над тремя областями и Черным морем
Вчера, 22:51
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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