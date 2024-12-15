https://ria.ru/20241215/spetsoperatsiya-1989276255.html

ВС России освободили мирных жителей при взятии Петровки в ДНР

ВС России освободили мирных жителей при взятии Петровки в ДНР - РИА Новости, 15.12.2024

ВС России освободили мирных жителей при взятии Петровки в ДНР

Бойцы группировки "Центр" освободили мирных жителей в ходе взятия под контроль населенного пункта Петровка в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T05:07

2024-12-15T05:07

2024-12-15T07:45

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Бойцы группировки "Центр" освободили мирных жителей в ходе взятия под контроль населенного пункта Петровка в ДНР, сообщили в Минобороны России.По данным ведомства, штурмовики "Центра" при поддержке бронегруппы стремительно зашли в близлежащие к Петровке лесополосы и уничтожили подразделения ВСУ в укреплениях. После этого они малыми группами зашли с двух сторон в населенный пункт."В подвалах захваченных домов, где размещались боевики ВСУ, были обнаружены запертые мирные жители, которые были освобождены нашими штурмовиками", — рассказали в Минобороны, показав кадры взятия села.Минобороны объявило о взятии под контроль Петровки в ДНР 1 декабря.

https://ria.ru/20241214/drony-1989264266.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)