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Минобороны показало кадры боев за освобождение Петровки - РИА Новости, 15.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 15.12.2024 (обновлено: 05:04 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/spetsoperatsiya-1989276112.html
Минобороны показало кадры боев за освобождение Петровки
Минобороны показало кадры боев за освобождение Петровки - РИА Новости, 15.12.2024
Минобороны показало кадры боев за освобождение Петровки
Минобороны РФ показало кадры боев за освобождение бойцами группировки войск "Центр" населенного пункта Петровка в Донецкой Народной Республике. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T05:03
2024-12-15T05:04
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 15 дек – РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры боев за освобождение бойцами группировки войск "Центр" населенного пункта Петровка в Донецкой Народной Республике. Об освобождении Петровки военное ведомство сообщило 1 декабря. "Штурмовики при поддержке бронегруппы стремительно зашли в близлежащие от Петровки лесополосы и уничтожили противника в укреплениях. После этого заход в населенный пункт был осуществлён малыми группами с двух сторон, штурмовики двигались от укрытия к укрытию, от дома к дому", - сообщили в МО РФ. Там добавили, что одна из штурмовых групп обошла населенный пункт и уничтожила бойцов ВСУ, тем самым не дав им сбежать. Корректировку действий штурмовиков выполняли расчеты БПЛА во взаимодействии с артиллерийскими расчетами и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку штурмовикам оказали расчеты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из укреплений. "В результате активных и решительных действий военнослужащие заняли особо важные позиции и установили российский триколор в населенном пункте. В подвалах захваченных домов, где размещались боевики ВСУ, были обнаружены запертые мирные жители, которые были освобождены нашими штурмовиками", - отметили в МО РФ.
https://ria.ru/20241215/kurakhovo-1989275483.html
https://ria.ru/20241215/pobeg-1989270493.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры боев за освобождение Петровки

Минобороны РФ показало кадры боев за освобождение Петровки в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 15 дек – РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры боев за освобождение бойцами группировки войск "Центр" населенного пункта Петровка в Донецкой Народной Республике.
Об освобождении Петровки военное ведомство сообщило 1 декабря.
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"Штурмовики при поддержке бронегруппы стремительно зашли в близлежащие от Петровки лесополосы и уничтожили противника в укреплениях. После этого заход в населенный пункт был осуществлён малыми группами с двух сторон, штурмовики двигались от укрытия к укрытию, от дома к дому", - сообщили в МО РФ.
Там добавили, что одна из штурмовых групп обошла населенный пункт и уничтожила бойцов ВСУ, тем самым не дав им сбежать. Корректировку действий штурмовиков выполняли расчеты БПЛА во взаимодействии с артиллерийскими расчетами и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку штурмовикам оказали расчеты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из укреплений.
"В результате активных и решительных действий военнослужащие заняли особо важные позиции и установили российский триколор в населенном пункте. В подвалах захваченных домов, где размещались боевики ВСУ, были обнаружены запертые мирные жители, которые были освобождены нашими штурмовиками", - отметили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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