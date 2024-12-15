https://ria.ru/20241215/spetsoperatsiya-1989276112.html

Минобороны показало кадры боев за освобождение Петровки

Минобороны показало кадры боев за освобождение Петровки - РИА Новости, 15.12.2024

Минобороны показало кадры боев за освобождение Петровки

Минобороны РФ показало кадры боев за освобождение бойцами группировки войск "Центр" населенного пункта Петровка в Донецкой Народной Республике. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T05:03

2024-12-15T05:03

2024-12-15T05:04

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983597291_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_846eb790120fdb965e8e6f7244c5bd08.jpg

ЛУГАНСК, 15 дек – РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры боев за освобождение бойцами группировки войск "Центр" населенного пункта Петровка в Донецкой Народной Республике. Об освобождении Петровки военное ведомство сообщило 1 декабря. "Штурмовики при поддержке бронегруппы стремительно зашли в близлежащие от Петровки лесополосы и уничтожили противника в укреплениях. После этого заход в населенный пункт был осуществлён малыми группами с двух сторон, штурмовики двигались от укрытия к укрытию, от дома к дому", - сообщили в МО РФ. Там добавили, что одна из штурмовых групп обошла населенный пункт и уничтожила бойцов ВСУ, тем самым не дав им сбежать. Корректировку действий штурмовиков выполняли расчеты БПЛА во взаимодействии с артиллерийскими расчетами и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку штурмовикам оказали расчеты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из укреплений. "В результате активных и решительных действий военнослужащие заняли особо важные позиции и установили российский триколор в населенном пункте. В подвалах захваченных домов, где размещались боевики ВСУ, были обнаружены запертые мирные жители, которые были освобождены нашими штурмовиками", - отметили в МО РФ.

https://ria.ru/20241215/kurakhovo-1989275483.html

https://ria.ru/20241215/pobeg-1989270493.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины