https://ria.ru/20241215/snaypery-1989274947.html

Снайперы группировки "Центр" рассказали о взятии населённых пунктов в ДНР

Снайперы группировки "Центр" рассказали о взятии населённых пунктов в ДНР - РИА Новости, 15.12.2024

Снайперы группировки "Центр" рассказали о взятии населённых пунктов в ДНР

Военнослужащие специальной роты снайперов группировки войск "Центр" рассказали РИА Новости о выполнении задач в ходе взятия населённых пунктов Григоровка и... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T03:50

2024-12-15T03:50

2024-12-15T03:50

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 15 дек — РИА Новости. Военнослужащие специальной роты снайперов группировки войск "Центр" рассказали РИА Новости о выполнении задач в ходе взятия населённых пунктов Григоровка и Петровка в ДНР. "Наша первая задача была - заход Григоровка, Петровка, цель нашей задачи заключалась в том, что мы осуществляли закреп, то есть закрывали тыловые части наших штурмовых подразделений, которые непосредственно шли вперед. Ну и соответственно поддержка огнем, также на наших плечах была эвакуация раненых, тяжелых 300 — до точки эвакуации, по возможности также вытаскивали их из-под огня вражеского, оказывали первую медицинскую помощь", — рассказал снайпер с позывным "Белаз". По словам военнослужащих, в условиях ведения современных боевых действий снайпер — это универсальный солдат, имеющий, помимо специальных знаний и задач, все навыки штурмовика. Это применялось на практике и в ходе штурма населённых пунктов Григоровка и Петровка в Донецкой народной республике. "Снайпер не всегда является снайпером. Снайпер — это многоцелевой человек. Есть такие варианты, где снайпер никак не может пригодиться, просто не позволяет местность или еще что-то, не подходит вооружение определенное. Например, разные ситуации: где-то нужна автоматическая винтовка, где-то нужна болтовая винтовка, которая уже более прицельно ведет дальность", — объяснил военнослужащий. На данный момент специальная рота снайперов группировки войск "Центр" тренируется на полигоне перед выполнением следующих боевых задач. "Каждый твой выстрел — это большой опыт. Тут все зависит от погоды, от физики элементарно, от баллистики. Местность надо выбирать, это все перепады давления, все влияет на выстрел. И это мы сейчас учились как раз здесь. Мы здесь совершенствуем свои навыки, просто добиваем их до более хорошего результата. Всегда можно стремиться к лучшему", — добавил снайпер.

https://ria.ru/20241214/bespilotniki-1989175826.html

https://ria.ru/20241214/snajper-1989181772.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика