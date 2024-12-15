Рейтинг@Mail.ru
СМИ: при вооруженных нападениях на западе Нигера погибли почти 40 человек - РИА Новости, 15.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:34 15.12.2024 (обновлено: 03:35 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/smi-1989274419.html
СМИ: при вооруженных нападениях на западе Нигера погибли почти 40 человек
СМИ: при вооруженных нападениях на западе Нигера погибли почти 40 человек - РИА Новости, 15.12.2024
СМИ: при вооруженных нападениях на западе Нигера погибли почти 40 человек
Почти 40 мирных жителей погибли при вооруженных нападениях на западе Нигера, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство обороны страны. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T03:34
2024-12-15T03:35
в мире
нигер
буркина-фасо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894474041_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_5f71f9d8309448452d10cb31b01fcdc6.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Почти 40 мирных жителей погибли при вооруженных нападениях на западе Нигера, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство обороны страны. "39 человек погибли в результате двух нападений в последние дни на западе Нигера", - пишет агентство. Отмечается, что нападения произошли у населенных пунктов Либири и Кокору, у границы страны с Буркина-Фасо. Ранее на неделе агентство Франс Пресс передавало, что десять военных армии Нигера погибли и еще семь пострадали в результате нападения на западе страны, у границы с Буркина-Фасо.
https://ria.ru/20241011/niger-1977538519.html
нигер
буркина-фасо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894474041_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4e88ae53792c339286b05891047882c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигер, буркина-фасо
В мире, Нигер, Буркина-Фасо
СМИ: при вооруженных нападениях на западе Нигера погибли почти 40 человек

AFP: в результате вооруженных атак на западе Нигера погибли почти 40 человек

© AP Photo / Sam MednickНигерские полицейские в Ниамее
Нигерские полицейские в Ниамее - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Sam Mednick
Нигерские полицейские в Ниамее. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Почти 40 мирных жителей погибли при вооруженных нападениях на западе Нигера, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство обороны страны.
"39 человек погибли в результате двух нападений в последние дни на западе Нигера", - пишет агентство.
Отмечается, что нападения произошли у населенных пунктов Либири и Кокору, у границы страны с Буркина-Фасо.
Ранее на неделе агентство Франс Пресс передавало, что десять военных армии Нигера погибли и еще семь пострадали в результате нападения на западе страны, у границы с Буркина-Фасо.
Вид на Ниамей - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Власти Нигера обвинили девятерых бывших чиновников в заговоре
11 октября, 10:52
 
В миреНигерБуркина-Фасо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала