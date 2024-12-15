https://ria.ru/20241215/smi-1989274419.html

СМИ: при вооруженных нападениях на западе Нигера погибли почти 40 человек

СМИ: при вооруженных нападениях на западе Нигера погибли почти 40 человек - РИА Новости, 15.12.2024

СМИ: при вооруженных нападениях на западе Нигера погибли почти 40 человек

Почти 40 мирных жителей погибли при вооруженных нападениях на западе Нигера, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство обороны страны. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T03:34

2024-12-15T03:34

2024-12-15T03:35

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Почти 40 мирных жителей погибли при вооруженных нападениях на западе Нигера, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство обороны страны. "39 человек погибли в результате двух нападений в последние дни на западе Нигера", - пишет агентство. Отмечается, что нападения произошли у населенных пунктов Либири и Кокору, у границы страны с Буркина-Фасо. Ранее на неделе агентство Франс Пресс передавало, что десять военных армии Нигера погибли и еще семь пострадали в результате нападения на западе страны, у границы с Буркина-Фасо.

https://ria.ru/20241011/niger-1977538519.html

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в мире, нигер, буркина-фасо