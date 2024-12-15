https://ria.ru/20241215/smi-1989271754.html
СМИ: трое полицейских пострадали из-за запуска фейерверков во Франции
СМИ: трое полицейских пострадали из-за запуска фейерверков во Франции - РИА Новости, 15.12.2024
СМИ: трое полицейских пострадали из-за запуска фейерверков во Франции
Трое полицейских пострадали во Франции, когда двое неизвестных запустили фейерверки у Елисейского дворца, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T01:31
2024-12-15T01:31
2024-12-15T01:31
франция
париж
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Трое полицейских пострадали во Франции, когда двое неизвестных запустили фейерверки у Елисейского дворца, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник в полиции. "Двое запустили фейерверки в направлении Елисейского дворца в Париже в субботу вечером… один полицейский был ранен в руку фейерверком, у двух других звон в ушах", - указывает радиостанция. По информации Europe 1, один из подозреваемых был задержан, еще один скрылся и в настоящее время разыскивается. Пострадавшим полицейским была оказана медицинская помощь. В районе Елисейского дворца развернут многочисленный контингент правоохранителей.
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франция, париж
СМИ: трое полицейских пострадали из-за запуска фейерверков во Франции
Europe 1: трое полицейских пострадали из-за запуска фейерверков в Париже