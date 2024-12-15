Рейтинг@Mail.ru
СМИ: трое полицейских пострадали из-за запуска фейерверков во Франции - РИА Новости, 15.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:31 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/smi-1989271754.html
СМИ: трое полицейских пострадали из-за запуска фейерверков во Франции
СМИ: трое полицейских пострадали из-за запуска фейерверков во Франции - РИА Новости, 15.12.2024
СМИ: трое полицейских пострадали из-за запуска фейерверков во Франции
Трое полицейских пострадали во Франции, когда двое неизвестных запустили фейерверки у Елисейского дворца, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T01:31
2024-12-15T01:31
франция
париж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938852774_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_5fe548aa47158f44cc09e6a8b3453e58.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Трое полицейских пострадали во Франции, когда двое неизвестных запустили фейерверки у Елисейского дворца, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник в полиции. "Двое запустили фейерверки в направлении Елисейского дворца в Париже в субботу вечером… один полицейский был ранен в руку фейерверком, у двух других звон в ушах", - указывает радиостанция. По информации Europe 1, один из подозреваемых был задержан, еще один скрылся и в настоящее время разыскивается. Пострадавшим полицейским была оказана медицинская помощь. В районе Елисейского дворца развернут многочисленный контингент правоохранителей.
https://ria.ru/20241211/parizh-1988603353.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938852774_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_879470aa8b75504b25ab771b9d2a820a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, париж
Франция, Париж
СМИ: трое полицейских пострадали из-за запуска фейерверков во Франции

Europe 1: трое полицейских пострадали из-за запуска фейерверков в Париже

© AP Photo / Aurelien MorissardАвтомобиль полиции в Париже, Франция
Автомобиль полиции в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Aurelien Morissard
Автомобиль полиции в Париже, Франция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Трое полицейских пострадали во Франции, когда двое неизвестных запустили фейерверки у Елисейского дворца, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник в полиции.
"Двое запустили фейерверки в направлении Елисейского дворца в Париже в субботу вечером… один полицейский был ранен в руку фейерверком, у двух других звон в ушах", - указывает радиостанция.
По информации Europe 1, один из подозреваемых был задержан, еще один скрылся и в настоящее время разыскивается. Пострадавшим полицейским была оказана медицинская помощь. В районе Елисейского дворца развернут многочисленный контингент правоохранителей.
Полицейские на Елисейских полях в Париже - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
В Париже аноним пригрозил взорвать Триумфальную арку
11 декабря, 14:31
 
ФранцияПариж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала