https://ria.ru/20241215/siyyarto-1989301132.html

Сийярто: Киев "некультурно отказался" проводить разговор Орбана с Зеленским

Сийярто: Киев "некультурно отказался" проводить разговор Орбана с Зеленским - РИА Новости, 15.12.2024

Сийярто: Киев "некультурно отказался" проводить разговор Орбана с Зеленским

Венгрия запрашивала телефонный разговор между премьер-министром Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским, но получила "некультурный отказ", заявил министр... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T13:23

2024-12-15T13:23

2024-12-15T15:10

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БУДАПЕШТ, 15 дек — РИА Новости. Венгрия запрашивала телефонный разговор между премьер-министром Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским, но получила "некультурный отказ", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в эфире радио Kossuth. "Орбан более часа говорил по телефону с Путиным. Я сообщил об этом разговоре украинскому коллеге и главе офиса президента и попросил, чтобы они устроили возможность для проведения телефонного разговора между премьер-министром (Венгрии. — Прим. ред.) и президентом Украины, который, однако, <...> что довольно беспрецедентный случай в дипломатии — несколько напряженно и некультурно отказался", — сказал он.Сийярто подчеркнул, что Венгрия за полгода председательства в ЕС попыталась сделать все и даже гораздо больше, чем можно было бы ожидать от страны такого размера с такими возможностями и в такой ситуации.Будапешт с начала конфликта выступает за мирное урегулирование, потому что несмотря на поставки оружия ВСУ, российская армия все дальше продвигается вперед, отметил министр.Миротворческие усилия ОрбанаЗа последние полгода Орбан предпринял несколько попыток добиться прекращения конфликта на Украине. Во вторник он сообщил, что провел день с избранным президентом США Дональдом Трампом в его имении Мар-а-Лаго. На встрече также присутствовали будущий советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц и предприниматель Илон Маск.По словам премьера, пока Трамп не вступил в должность, он не может вести переговоры по прекращению огня на Украине из-за строгих правил в США. При этом он выразил уверенность, что после инаугурации все сразу увидят положительный эффект.Кроме того, в начале июля глава венгерского правительства встретился с Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Трампом и Зеленским. Впоследствии Орбан передал всем лидерам ЕС план по урегулированию украинского кризиса, основанный, как он отметил, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.

https://ria.ru/20241215/vengriya-1989279196.html

https://ria.ru/20241212/peregovoroy-1988728567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

петер сийярто, в мире, виктор орбан, владимир зеленский, украина, венгрия, сша, дональд трамп, евросоюз