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Сийярто: Киев "некультурно отказался" проводить разговор Орбана с Зеленским - РИА Новости, 15.12.2024
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13:23 15.12.2024 (обновлено: 15:10 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/siyyarto-1989301132.html
Сийярто: Киев "некультурно отказался" проводить разговор Орбана с Зеленским
Сийярто: Киев "некультурно отказался" проводить разговор Орбана с Зеленским - РИА Новости, 15.12.2024
Сийярто: Киев "некультурно отказался" проводить разговор Орбана с Зеленским
Венгрия запрашивала телефонный разговор между премьер-министром Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским, но получила "некультурный отказ", заявил министр... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T13:23
2024-12-15T15:10
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 15 дек — РИА Новости. Венгрия запрашивала телефонный разговор между премьер-министром Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским, но получила "некультурный отказ", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в эфире радио Kossuth. "Орбан более часа говорил по телефону с Путиным. Я сообщил об этом разговоре украинскому коллеге и главе офиса президента и попросил, чтобы они устроили возможность для проведения телефонного разговора между премьер-министром (Венгрии. — Прим. ред.) и президентом Украины, который, однако, &lt;...&gt; что довольно беспрецедентный случай в дипломатии — несколько напряженно и некультурно отказался", — сказал он.Сийярто подчеркнул, что Венгрия за полгода председательства в ЕС попыталась сделать все и даже гораздо больше, чем можно было бы ожидать от страны такого размера с такими возможностями и в такой ситуации.Будапешт с начала конфликта выступает за мирное урегулирование, потому что несмотря на поставки оружия ВСУ, российская армия все дальше продвигается вперед, отметил министр.Миротворческие усилия ОрбанаЗа последние полгода Орбан предпринял несколько попыток добиться прекращения конфликта на Украине. Во вторник он сообщил, что провел день с избранным президентом США Дональдом Трампом в его имении Мар-а-Лаго. На встрече также присутствовали будущий советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц и предприниматель Илон Маск.По словам премьера, пока Трамп не вступил в должность, он не может вести переговоры по прекращению огня на Украине из-за строгих правил в США. При этом он выразил уверенность, что после инаугурации все сразу увидят положительный эффект.Кроме того, в начале июля глава венгерского правительства встретился с Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Трампом и Зеленским. Впоследствии Орбан передал всем лидерам ЕС план по урегулированию украинского кризиса, основанный, как он отметил, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
https://ria.ru/20241215/vengriya-1989279196.html
https://ria.ru/20241212/peregovoroy-1988728567.html
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петер сийярто, в мире, виктор орбан, владимир зеленский, украина, венгрия, сша, дональд трамп, евросоюз
Петер Сийярто, В мире, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Украина, Венгрия, США, Дональд Трамп, Евросоюз
Сийярто: Киев "некультурно отказался" проводить разговор Орбана с Зеленским

Сийярто: Украина некультурно отказала в проведении разговора Орбана и Зеленского

© Фото : МИД РоссииПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© Фото : МИД России
Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 15 дек — РИА Новости. Венгрия запрашивала телефонный разговор между премьер-министром Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским, но получила "некультурный отказ", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в эфире радио Kossuth.
"Орбан более часа говорил по телефону с Путиным. Я сообщил об этом разговоре украинскому коллеге и главе офиса президента и попросил, чтобы они устроили возможность для проведения телефонного разговора между премьер-министром (Венгрии. — Прим. ред.) и президентом Украины, который, однако, <...> что довольно беспрецедентный случай в дипломатии — несколько напряженно и некультурно отказался", — сказал он.
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Вчера, 06:56
Сийярто подчеркнул, что Венгрия за полгода председательства в ЕС попыталась сделать все и даже гораздо больше, чем можно было бы ожидать от страны такого размера с такими возможностями и в такой ситуации.
Будапешт с начала конфликта выступает за мирное урегулирование, потому что несмотря на поставки оружия ВСУ, российская армия все дальше продвигается вперед, отметил министр.

В среду пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе Будапешта состоялся телефонный разговор Путина и Орбана. Они обсудили обстановку на Ближнем Востоке в контексте последних событий в Сирии, украинскую проблематику, а также торгово-экономическое сотрудничество, в частности, продвижение взаимовыгодных проектов в сфере энергетики. Как уточнил Дмитрий Песков, венгерский лидер предложил осуществить крупный обмен пленными и объявить о прекращении огня на Рождество.

Миротворческие усилия Орбана

За последние полгода Орбан предпринял несколько попыток добиться прекращения конфликта на Украине. Во вторник он сообщил, что провел день с избранным президентом США Дональдом Трампом в его имении Мар-а-Лаго. На встрече также присутствовали будущий советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц и предприниматель Илон Маск.
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По словам премьера, пока Трамп не вступил в должность, он не может вести переговоры по прекращению огня на Украине из-за строгих правил в США. При этом он выразил уверенность, что после инаугурации все сразу увидят положительный эффект.
Кроме того, в начале июля глава венгерского правительства встретился с Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Трампом и Зеленским. Впоследствии Орбан передал всем лидерам ЕС план по урегулированию украинского кризиса, основанный, как он отметил, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
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12 декабря, 03:55
 
Петер СийяртоВ миреВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийУкраинаВенгрияСШАДональд ТрампЕвросоюз
 
 
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