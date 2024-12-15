Сийярто: Киев "некультурно отказался" проводить разговор Орбана с Зеленским
Сийярто: Украина некультурно отказала в проведении разговора Орбана и Зеленского
© Фото : МИД РоссииПетер Сийярто
© Фото : МИД России
Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 15 дек — РИА Новости. Венгрия запрашивала телефонный разговор между премьер-министром Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским, но получила "некультурный отказ", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в эфире радио Kossuth.
"Орбан более часа говорил по телефону с Путиным. Я сообщил об этом разговоре украинскому коллеге и главе офиса президента и попросил, чтобы они устроили возможность для проведения телефонного разговора между премьер-министром (Венгрии. — Прим. ред.) и президентом Украины, который, однако, <...> что довольно беспрецедентный случай в дипломатии — несколько напряженно и некультурно отказался", — сказал он.
Сийярто подчеркнул, что Венгрия за полгода председательства в ЕС попыталась сделать все и даже гораздо больше, чем можно было бы ожидать от страны такого размера с такими возможностями и в такой ситуации.
Будапешт с начала конфликта выступает за мирное урегулирование, потому что несмотря на поставки оружия ВСУ, российская армия все дальше продвигается вперед, отметил министр.
В среду пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе Будапешта состоялся телефонный разговор Путина и Орбана. Они обсудили обстановку на Ближнем Востоке в контексте последних событий в Сирии, украинскую проблематику, а также торгово-экономическое сотрудничество, в частности, продвижение взаимовыгодных проектов в сфере энергетики. Как уточнил Дмитрий Песков, венгерский лидер предложил осуществить крупный обмен пленными и объявить о прекращении огня на Рождество.
Миротворческие усилия Орбана
За последние полгода Орбан предпринял несколько попыток добиться прекращения конфликта на Украине. Во вторник он сообщил, что провел день с избранным президентом США Дональдом Трампом в его имении Мар-а-Лаго. На встрече также присутствовали будущий советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц и предприниматель Илон Маск.
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По словам премьера, пока Трамп не вступил в должность, он не может вести переговоры по прекращению огня на Украине из-за строгих правил в США. При этом он выразил уверенность, что после инаугурации все сразу увидят положительный эффект.
Кроме того, в начале июля глава венгерского правительства встретился с Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Трампом и Зеленским. Впоследствии Орбан передал всем лидерам ЕС план по урегулированию украинского кризиса, основанный, как он отметил, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.