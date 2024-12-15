https://ria.ru/20241215/siriya-1989323503.html
Франция направит в Сирию четырех дипломатов
Франция направит в Сирию четырех дипломатов - РИА Новости, 15.12.2024
Франция направит в Сирию четырех дипломатов
Франция направит четырёх дипломатов в Дамаск после двенадцатилетнего разрыва дипломатических отношений, сообщил исполняющий обязанности главы МИД республики... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T17:52
2024-12-15T17:52
2024-12-15T17:52
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ПАРИЖ, 15 дек - РИА Новости. Франция направит четырёх дипломатов в Дамаск после двенадцатилетнего разрыва дипломатических отношений, сообщил исполняющий обязанности главы МИД республики Жан-Ноэль Барро. По его словам, миссия из четырёх человек отправится в Сирию во вторник впервые за 12 лет. "Целью четырех дипломатов, отправленных в Сирию, будет возвращение нашего влияния там, установление первоначальных контактов с новыми властями и оценка насущных потребностей населения в гуманитарном плане", - сказал Барро в эфире радиостанции France Inter. По его словам, также предстоит "проверить, действительно ли на местах выполняются заявления этой довольно обнадеживающей новой власти, призывающей к спокойствию и, очевидно, не совершающей злоупотреблений". Накануне Барро принял участие в конференции по Сирии в Акабе в Иордании вместе с американскими, европейскими, арабскими и турецкими официальными лицами по поводу переходного периода в Сирии, сообщило МИД Франции в коммюнике. По словам Барро, конференция позволила "установить условия, при которых международное сообщество может вести диалог с новыми властями". "По отношению к новым властям в Дамаске у нас нет наивности, мы знаем прошлое некоторых из этих исламистских группировок", - добавил он, отметив, что Франция будет следить за переходным периодом "с большой бдительностью". "На политическом уровне де-факто власти должны уступить место переходной власти, которая будет представлять все конфессии и общины Сирии и которая сможет постепенно подтолкнуть Сирию к новой конституции и, в конечном итоге, к выборам", - добавил министр. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241209/frantsija-1988136831.html
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в мире, россия, москва, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, франция, сирия
В мире, Россия, Москва, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Франция, Сирия
Франция направит в Сирию четырех дипломатов
Франция направит в Сирию четырех дипломатов после 12 лет разрыва дипотношений
ПАРИЖ, 15 дек - РИА Новости. Франция направит четырёх дипломатов в Дамаск после двенадцатилетнего разрыва дипломатических отношений, сообщил исполняющий обязанности главы МИД республики Жан-Ноэль Барро.
По его словам, миссия из четырёх человек отправится в Сирию во вторник впервые за 12 лет.
"Целью четырех дипломатов, отправленных в Сирию, будет возвращение нашего влияния там, установление первоначальных контактов с новыми властями и оценка насущных потребностей населения в гуманитарном плане", - сказал Барро в эфире радиостанции France Inter.
По его словам, также предстоит "проверить, действительно ли на местах выполняются заявления этой довольно обнадеживающей новой власти, призывающей к спокойствию и, очевидно, не совершающей злоупотреблений".
Накануне Барро принял участие в конференции по Сирии в Акабе в Иордании вместе с американскими, европейскими, арабскими и турецкими официальными лицами по поводу переходного периода в Сирии, сообщило МИД Франции в коммюнике.
По словам Барро, конференция позволила "установить условия, при которых международное сообщество может вести диалог с новыми властями".
"По отношению к новым властям в Дамаске у нас нет наивности, мы знаем прошлое некоторых из этих исламистских группировок", - добавил он, отметив, что Франция будет следить за переходным периодом "с большой бдительностью".
"На политическом уровне де-факто власти должны уступить место переходной власти, которая будет представлять все конфессии и общины Сирии и которая сможет постепенно подтолкнуть Сирию к новой конституции и, в конечном итоге, к выборам", - добавил министр.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад
после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву
- РФ
предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.