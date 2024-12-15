Рейтинг@Mail.ru
WP: лидеры арабских стран опасаются волнений у себя из-за смещения Асада - РИА Новости, 15.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:00 15.12.2024 (обновлено: 06:08 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/siriya-1989272582.html
WP: лидеры арабских стран опасаются волнений у себя из-за смещения Асада
WP: лидеры арабских стран опасаются волнений у себя из-за смещения Асада - РИА Новости, 15.12.2024
WP: лидеры арабских стран опасаются волнений у себя из-за смещения Асада
Лидеры ряда арабских стран опасаются волнений на своей территории из-за смещения Башара Асада в Сирии, сообщает газета Washington Post со ссылкой на аналитиков, РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T02:00
2024-12-15T06:08
в мире
россия
москва
башар асад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988655942_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c58dc49f13e9d1680b431d5fd59329df.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Лидеры ряда арабских стран опасаются волнений на своей территории из-за смещения Башара Асада в Сирии, сообщает газета Washington Post со ссылкой на аналитиков, официальных лиц и дипломатов. "Лидеры из Египта, Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ обеспокоены, что смещение Асада может вызвать волнения в их странах", — пишет издание. Один дипломат заявил газете, что расширение влияния "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) в Сирии, в частности, представляет угрозу для президента Египта Фаттаха ас-Сиси. Как отмечает издание, арабские страны подходят к событиям в Сирии с осторожностью, пытаясь найти способы повлиять на ситуацию и понять, возможно ли сдержать нестабильность после ухода от власти Асада.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву — Россия предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений России.
https://ria.ru/20241214/siriya-1989267763.html
https://ria.ru/20241209/siriya-1988271047.html
https://ria.ru/20241214/erdogan-1989205874.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988655942_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c827a9319ec86032f75fdd00ab5320ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, башар асад
В мире, Россия, Москва, Башар Асад
WP: лидеры арабских стран опасаются волнений у себя из-за смещения Асада

WP: лидеры арабских стран опасаются волнений у себя из-за смещения Асада в Сирии

© AP Photo / Hussein MallaБоец сирийской оппозиции наступает на сломанный бюст Хафеза Асада
Боец сирийской оппозиции наступает на сломанный бюст Хафеза Асада - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Боец сирийской оппозиции наступает на сломанный бюст Хафеза Асада. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Лидеры ряда арабских стран опасаются волнений на своей территории из-за смещения Башара Асада в Сирии, сообщает газета Washington Post со ссылкой на аналитиков, официальных лиц и дипломатов.
"Лидеры из Египта, Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ обеспокоены, что смещение Асада может вызвать волнения в их странах", — пишет издание.
Боевики сбрасывают флаг Сирийской Арабской Республики с правительственного здания в Саламии, Сирия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Израиль и Иордания провели секретные переговоры по Сирии, сообщил Axios
Вчера, 23:48
Один дипломат заявил газете, что расширение влияния "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) в Сирии, в частности, представляет угрозу для президента Египта Фаттаха ас-Сиси.
Как отмечает издание, арабские страны подходят к событиям в Сирии с осторожностью, пытаясь найти способы повлиять на ситуацию и понять, возможно ли сдержать нестабильность после ухода от власти Асада.
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Асад до эскалации в Сирии отверг предложение США о снятии санкций, пишет WP
9 декабря, 20:19
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в МосквуРоссия предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений России.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
В Турции опровергли сообщения о планах Эрдогана присоединить города в Сирии
Вчера, 14:43
 
В миреРоссияМоскваБашар Асад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала