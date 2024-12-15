https://ria.ru/20241215/siriya-1989272582.html

WP: лидеры арабских стран опасаются волнений у себя из-за смещения Асада

WP: лидеры арабских стран опасаются волнений у себя из-за смещения Асада - РИА Новости, 15.12.2024

WP: лидеры арабских стран опасаются волнений у себя из-за смещения Асада

Лидеры ряда арабских стран опасаются волнений на своей территории из-за смещения Башара Асада в Сирии, сообщает газета Washington Post со ссылкой на аналитиков, РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T02:00

2024-12-15T02:00

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Лидеры ряда арабских стран опасаются волнений на своей территории из-за смещения Башара Асада в Сирии, сообщает газета Washington Post со ссылкой на аналитиков, официальных лиц и дипломатов. "Лидеры из Египта, Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ обеспокоены, что смещение Асада может вызвать волнения в их странах", — пишет издание. Один дипломат заявил газете, что расширение влияния "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) в Сирии, в частности, представляет угрозу для президента Египта Фаттаха ас-Сиси. Как отмечает издание, арабские страны подходят к событиям в Сирии с осторожностью, пытаясь найти способы повлиять на ситуацию и понять, возможно ли сдержать нестабильность после ухода от власти Асада.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву — Россия предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений России.

https://ria.ru/20241214/siriya-1989267763.html

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в мире, россия, москва, башар асад