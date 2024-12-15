WP: лидеры арабских стран опасаются волнений у себя из-за смещения Асада
WP: лидеры арабских стран опасаются волнений у себя из-за смещения Асада в Сирии
© AP Photo / Hussein MallaБоец сирийской оппозиции наступает на сломанный бюст Хафеза Асада
© AP Photo / Hussein Malla
Боец сирийской оппозиции наступает на сломанный бюст Хафеза Асада. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Лидеры ряда арабских стран опасаются волнений на своей территории из-за смещения Башара Асада в Сирии, сообщает газета Washington Post со ссылкой на аналитиков, официальных лиц и дипломатов.
"Лидеры из Египта, Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ обеспокоены, что смещение Асада может вызвать волнения в их странах", — пишет издание.
Один дипломат заявил газете, что расширение влияния "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) в Сирии, в частности, представляет угрозу для президента Египта Фаттаха ас-Сиси.
Как отмечает издание, арабские страны подходят к событиям в Сирии с осторожностью, пытаясь найти способы повлиять на ситуацию и понять, возможно ли сдержать нестабильность после ухода от власти Асада.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву — Россия предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений России.