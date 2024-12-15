https://ria.ru/20241215/selo-1989331675.html

Жительница освобожденного курского села рассказала, как все ждали ВС России

Жительница освобожденного курского села рассказала, как все ждали ВС России - РИА Новости, 15.12.2024

Жительница освобожденного курского села рассказала, как все ждали ВС России

Жительница из освобожденного населенного пункта в курском приграничье Екатерина Демидова рассказала, как жители оккупированных ВСУ сел все это время ждали... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T19:45

2024-12-15T19:45

2024-12-15T19:45

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

александр хинштейн

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСК, 15 дек – РИА Новости. Жительница из освобожденного населенного пункта в курском приграничье Екатерина Демидова рассказала, как жители оккупированных ВСУ сел все это время ждали российских солдат. Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале врио губернатора Курской области Александра Хинштейна. По его словам, сейчас стоит задача эвакуировать жителей из освобожденных приграничных населенных пунктов Плехово, Дарьино и Новоивановка. "Спасибо военным, они как пришли, в воскресенье… Мы места не находили, думаем: слава Богу, пришли наши", - заявила жительница приграничья. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241215/evakuirovat-1989325500.html

https://ria.ru/20241215/spetsoperatsiya-1989278788.html

россия

курская область

брянская область

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Екатерина Демидова о том, как жители оккупированных ВСУ сел ждали российских солдат Жительница из освобожденного населенного пункта в курском приграничье Екатерина Демидова рассказала, как жители оккупированных ВСУ сел все это время ждали российских солдат. Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале врио губернатора Курской области Александра Хинштейна. 2024-12-15T19:45 true PT0M28S

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россия, курская область, брянская область, владимир путин, александр хинштейн, валерий герасимов, вооруженные силы украины, украина