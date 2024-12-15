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Спецпосланник ООН надеется на снятие санкций с Сирии - РИА Новости, 15.12.2024
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Война в Сирии
 
15:04 15.12.2024
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Спецпосланник ООН надеется на снятие санкций с Сирии
Спецпосланник ООН надеется на снятие санкций с Сирии - РИА Новости, 15.12.2024
Спецпосланник ООН надеется на снятие санкций с Сирии
Специальный посланник ООН в Сирии Гейр Педерсон выразил надежду на снятие санкций с САР после смены власти в стране, сообщает сирийская газета Аль-Ватан. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T15:04
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БЕЙРУТ, 15 дек - РИА Новости. Специальный посланник ООН в Сирии Гейр Педерсон выразил надежду на снятие санкций с САР после смены власти в стране, сообщает сирийская газета Аль-Ватан. Спецпосланник ООН прибыл в воскресенье со своим первым визитом в Сирию после смены власти в Дамаске и встретился с руководством вооруженной оппозиции в стране. "Мы надеемся, что в скором санкции будут сняты и вместе с тем начнется восстановительный процесс", - цитирует Педерсона газета. Спецпосланник заявил, что международное сообщество рассчитывает на то, что новые власти не начнут сводить счеты и вместе с тем будет возобновлена работа государственных учреждений в полноценном режиме.
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Война в Сирии, В мире, Сирия, Дамаск (город), ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Спецпосланник ООН надеется на снятие санкций с Сирии

Аль-Ватан: Педерсон надеется, что с Сирии снимут санкции после смены власти

© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 15 дек - РИА Новости. Специальный посланник ООН в Сирии Гейр Педерсон выразил надежду на снятие санкций с САР после смены власти в стране, сообщает сирийская газета Аль-Ватан.
Спецпосланник ООН прибыл в воскресенье со своим первым визитом в Сирию после смены власти в Дамаске и встретился с руководством вооруженной оппозиции в стране.
«
"Мы надеемся, что в скором санкции будут сняты и вместе с тем начнется восстановительный процесс", - цитирует Педерсона газета.
Спецпосланник заявил, что международное сообщество рассчитывает на то, что новые власти не начнут сводить счеты и вместе с тем будет возобновлена работа государственных учреждений в полноценном режиме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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