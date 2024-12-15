https://ria.ru/20241215/sanktsii-1989310006.html

Спецпосланник ООН надеется на снятие санкций с Сирии

Спецпосланник ООН надеется на снятие санкций с Сирии - РИА Новости, 15.12.2024

Спецпосланник ООН надеется на снятие санкций с Сирии

Специальный посланник ООН в Сирии Гейр Педерсон выразил надежду на снятие санкций с САР после смены власти в стране, сообщает сирийская газета Аль-Ватан. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T15:04

2024-12-15T15:04

2024-12-15T15:04

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БЕЙРУТ, 15 дек - РИА Новости. Специальный посланник ООН в Сирии Гейр Педерсон выразил надежду на снятие санкций с САР после смены власти в стране, сообщает сирийская газета Аль-Ватан. Спецпосланник ООН прибыл в воскресенье со своим первым визитом в Сирию после смены власти в Дамаске и встретился с руководством вооруженной оппозиции в стране. "Мы надеемся, что в скором санкции будут сняты и вместе с тем начнется восстановительный процесс", - цитирует Педерсона газета. Спецпосланник заявил, что международное сообщество рассчитывает на то, что новые власти не начнут сводить счеты и вместе с тем будет возобновлена работа государственных учреждений в полноценном режиме.

https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html

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Наталья Макарова

в мире, сирия, дамаск (город), оон, обострение ситуации в сирии — 2024