https://ria.ru/20241215/sanktsii-1989310006.html
Спецпосланник ООН надеется на снятие санкций с Сирии
Спецпосланник ООН надеется на снятие санкций с Сирии - РИА Новости, 15.12.2024
Спецпосланник ООН надеется на снятие санкций с Сирии
Специальный посланник ООН в Сирии Гейр Педерсон выразил надежду на снятие санкций с САР после смены власти в стране, сообщает сирийская газета Аль-Ватан. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T15:04
2024-12-15T15:04
2024-12-15T15:04
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БЕЙРУТ, 15 дек - РИА Новости. Специальный посланник ООН в Сирии Гейр Педерсон выразил надежду на снятие санкций с САР после смены власти в стране, сообщает сирийская газета Аль-Ватан. Спецпосланник ООН прибыл в воскресенье со своим первым визитом в Сирию после смены власти в Дамаске и встретился с руководством вооруженной оппозиции в стране. "Мы надеемся, что в скором санкции будут сняты и вместе с тем начнется восстановительный процесс", - цитирует Педерсона газета. Спецпосланник заявил, что международное сообщество рассчитывает на то, что новые власти не начнут сводить счеты и вместе с тем будет возобновлена работа государственных учреждений в полноценном режиме.
https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, дамаск (город), оон, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Сирия, Дамаск (город), ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Спецпосланник ООН надеется на снятие санкций с Сирии
Аль-Ватан: Педерсон надеется, что с Сирии снимут санкции после смены власти