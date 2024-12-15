https://ria.ru/20241215/renkhap-1989275311.html

В Южной Корее заверили США в сохранении альянса после импичмента президента

В Южной Корее заверили США в сохранении альянса после импичмента президента - РИА Новости, 15.12.2024

В Южной Корее заверили США в сохранении альянса после импичмента президента

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи премьер Хан Док Су провел в воскресенье телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом и пообещал... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T04:21

2024-12-15T04:21

2024-12-15T04:21

в мире

южная корея

юн сок ель

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обстановка в южной корее

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СЕУЛ, 15 дек - РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Южной Кореи премьер Хан Док Су провел в воскресенье телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом и пообещал поддерживать и развивать альянс двух стран, передает агентство Ренхап. Хан Док Су провел 16-минутный телефонный разговор с Байденом после того, как парламент Южной Кореи в субботу объявил импичмент президенту Юн Сок Елю из-за кратковременного введения военного положения 3-4 декабря. "Правительство будет проводить нашу дипломатическую политику и политику в области безопасности без сбоев и работать над тем, чтобы альянс Южной Кореи и США продолжал сохраняться и развиваться без колебаний", - заявил Хан Док Су. Он подчеркнул важность укрепления совместной оборонной стратегии Южной Кореи и США, в том числе на фоне сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. Он также пояснил, что все государственные дела Южной Кореи будут вестись в строгом соответствии с Конституцией и законом. Байден поблагодарил Хана за разъяснения и отметил устойчивость демократии Южной Кореи. Он заявил, что прочный союз между Южной Кореей и США остается неизменным, и что он продолжит работать вместе с южнокорейской стороной над его развитием и укреплением, а также над сотрудничеством США, Южной Кореи и Японии. Ранее парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю, за отрешение главы государства от должности проголосовали 204 депутата, против высказались 85. Трое воздержались, восемь бюллетеней оказались недействительными. Проголосовали все 300 депутатов южнокорейского парламента. В связи с утверждением импичмента парламентом полномочия Юн Сок Ёля временно приостанавливаются, рассмотрением вопроса об отрешении президента от должности займется Конституционный суд. На это у суда будет 180 дней, исполняющим обязанности главы государства до вынесения окончательного вердикта становится премьер страны Хан Док Су. Конституционный суд Кореи начнет рассматривать вопрос отрешения Юн Сок Ёля от должности президента в ближайший понедельник. Но, по мнению экспертов РИА Новости, для принятия решения об отстранении или восстановлении в должности президента Южной Кореи Юн Сок Ёля Конституционному суду понадобится практически все шесть месяцев, отведенных на это по закону.

https://ria.ru/20241211/koreya-1988539399.html

https://ria.ru/20241214/koreya-1989190563.html

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в мире, южная корея, юн сок ель, джо байден, обстановка в южной корее