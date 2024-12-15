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В Южной Корее заверили США в сохранении альянса после импичмента президента - РИА Новости, 15.12.2024
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04:21 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/renkhap-1989275311.html
В Южной Корее заверили США в сохранении альянса после импичмента президента
В Южной Корее заверили США в сохранении альянса после импичмента президента - РИА Новости, 15.12.2024
В Южной Корее заверили США в сохранении альянса после импичмента президента
Исполняющий обязанности президента Южной Кореи премьер Хан Док Су провел в воскресенье телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом и пообещал... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T04:21
2024-12-15T04:21
в мире
южная корея
юн сок ель
джо байден
обстановка в южной корее
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СЕУЛ, 15 дек - РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Южной Кореи премьер Хан Док Су провел в воскресенье телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом и пообещал поддерживать и развивать альянс двух стран, передает агентство Ренхап. Хан Док Су провел 16-минутный телефонный разговор с Байденом после того, как парламент Южной Кореи в субботу объявил импичмент президенту Юн Сок Елю из-за кратковременного введения военного положения 3-4 декабря. "Правительство будет проводить нашу дипломатическую политику и политику в области безопасности без сбоев и работать над тем, чтобы альянс Южной Кореи и США продолжал сохраняться и развиваться без колебаний", - заявил Хан Док Су. Он подчеркнул важность укрепления совместной оборонной стратегии Южной Кореи и США, в том числе на фоне сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. Он также пояснил, что все государственные дела Южной Кореи будут вестись в строгом соответствии с Конституцией и законом. Байден поблагодарил Хана за разъяснения и отметил устойчивость демократии Южной Кореи. Он заявил, что прочный союз между Южной Кореей и США остается неизменным, и что он продолжит работать вместе с южнокорейской стороной над его развитием и укреплением, а также над сотрудничеством США, Южной Кореи и Японии. Ранее парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю, за отрешение главы государства от должности проголосовали 204 депутата, против высказались 85. Трое воздержались, восемь бюллетеней оказались недействительными. Проголосовали все 300 депутатов южнокорейского парламента. В связи с утверждением импичмента парламентом полномочия Юн Сок Ёля временно приостанавливаются, рассмотрением вопроса об отрешении президента от должности займется Конституционный суд. На это у суда будет 180 дней, исполняющим обязанности главы государства до вынесения окончательного вердикта становится премьер страны Хан Док Су. Конституционный суд Кореи начнет рассматривать вопрос отрешения Юн Сок Ёля от должности президента в ближайший понедельник. Но, по мнению экспертов РИА Новости, для принятия решения об отстранении или восстановлении в должности президента Южной Кореи Юн Сок Ёля Конституционному суду понадобится практически все шесть месяцев, отведенных на это по закону.
https://ria.ru/20241211/koreya-1988539399.html
https://ria.ru/20241214/koreya-1989190563.html
https://ria.ru/20241214/storonniki-1989198587.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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в мире, южная корея, юн сок ель, джо байден, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Джо Байден, Обстановка в Южной Корее
В Южной Корее заверили США в сохранении альянса после импичмента президента

Ренхап: и.о. президента Южной Кореи пообещал Байдену сохранить альянс с США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СЕУЛ, 15 дек - РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Южной Кореи премьер Хан Док Су провел в воскресенье телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом и пообещал поддерживать и развивать альянс двух стран, передает агентство Ренхап.
Хан Док Су провел 16-минутный телефонный разговор с Байденом после того, как парламент Южной Кореи в субботу объявил импичмент президенту Юн Сок Елю из-за кратковременного введения военного положения 3-4 декабря.
Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Ренхап: экс-министр обороны Южной Кореи попытался покончить с собой в СИЗО
11 декабря, 06:13
"Правительство будет проводить нашу дипломатическую политику и политику в области безопасности без сбоев и работать над тем, чтобы альянс Южной Кореи и США продолжал сохраняться и развиваться без колебаний", - заявил Хан Док Су.
Он подчеркнул важность укрепления совместной оборонной стратегии Южной Кореи и США, в том числе на фоне сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.
Он также пояснил, что все государственные дела Южной Кореи будут вестись в строгом соответствии с Конституцией и законом.
Байден поблагодарил Хана за разъяснения и отметил устойчивость демократии Южной Кореи. Он заявил, что прочный союз между Южной Кореей и США остается неизменным, и что он продолжит работать вместе с южнокорейской стороной над его развитием и укреплением, а также над сотрудничеством США, Южной Кореи и Японии.
Пленарное заседание в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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Вчера, 11:29
Ранее парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю, за отрешение главы государства от должности проголосовали 204 депутата, против высказались 85. Трое воздержались, восемь бюллетеней оказались недействительными. Проголосовали все 300 депутатов южнокорейского парламента.
В связи с утверждением импичмента парламентом полномочия Юн Сок Ёля временно приостанавливаются, рассмотрением вопроса об отрешении президента от должности займется Конституционный суд. На это у суда будет 180 дней, исполняющим обязанности главы государства до вынесения окончательного вердикта становится премьер страны Хан Док Су.
Конституционный суд Кореи начнет рассматривать вопрос отрешения Юн Сок Ёля от должности президента в ближайший понедельник. Но, по мнению экспертов РИА Новости, для принятия решения об отстранении или восстановлении в должности президента Южной Кореи Юн Сок Ёля Конституционному суду понадобится практически все шесть месяцев, отведенных на это по закону.
Обстановка в Сеуле после новостей об импичменте президенту - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Сторонники демократов в Южной Корее отпраздновали импичмент президента
Вчера, 13:32
 
В миреЮжная КореяЮн Сок ЕльДжо БайденОбстановка в Южной Корее
 
 
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